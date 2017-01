Ícono del metal británico se encuentra hospitalizado en Guayaquil

La banda británica Grim Reaper llegó al Ecuador el pasado 13 de enero para realizar dos conciertos en Quito y Guayaquil. En su estadía en el país, el líder de la agrupación Steve Grimmett, de 58 años de edad, sufrió una dolencia en uno de sus pies que lo tendría al borde de perder una parte de una de sus extremidades, según se informa en la cuenta de Facebook del músico.

La misma tarde de su llegada, la banda se presentó en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, a partir de las 17:00. En el primer recital realizado en la capital ecuatoriana, el cantante no presentó inconvenientes con su salud, situación que cambió, al día siguiente, en el concierto en Guayaquil.



Según el portal Rocknight, Grimmett tuvo que cantar sentado por las molestias que le ocasionaba su pie. Tras concluir el espectáculo, el cantante de temas como Night Of The Vampire y Lust For Freedoom fue trasladado al Hospital de Guayaquil. En el lugar se le realizó una operación para intentar remover una infección que comprometía su pie y sus huesos.



Desde entonces, la esposa de Grimmett, Millie, fue la responsable de informar sobre la situación del músico en la red social. Este martes 17 de enero, en una reciente actualización, la pareja del británico escribió que la intervención quirúrgica no tuvo resultados favorables por lo que existiría la posibilidad que una pierna del cantante sufra una considerable

Mille también detallo que viajaría al Ecuador para estar junto a su esposo y que las fecha siguientes de la gira de Grim Reaper se cancelaban por completo.



Steve Grimmett es considerado como uno de los mejores cantantes de heavy metal británico, con más de 30 años de trayectoria. Cuanta con más 10 discos publicados en diferentes proyectos musicales, además de vender más de 1 millón de copias alrededor del mundo.