El día de 'Star Wars' se festejó en varios puntos de Quito

La tribuna de Los Shyris, en el norte de Quito, se convirtió en el escenario que unió a varios Jedi y Stormtroopers para festejar los 40 años de la saga 'Star Wars', la noche de este 4 de mayo del 2017.

Santiago Rojas, líder de la Legión 501, un grupo de fanáticos que usa trajes autorizados por Lucas Films, contó que ellos realizan labores sociales visitando hospitales como Solca y llevando alegría a los niños. "Esto lo hacemos sin fines de lucro", dijo, luciendo un traje de Darth Revan.



Rojas comentó que la importancia del 4 de mayo radica en su significado en inglés y surgió de una anécdota con Margaret Thatcher, ex Primera Ministra del Reino Unido. En una ocasión, dijo Rojas, un fanático de la saga pidió a la funcionaria que leyera la frase "May the fourth be with you" (Que el 4 de mayo te acompañe), haciendo alusión a la clásica frase de la serie 'Que la fuerza te acompañe".



Desde entonces, el 4 de mayo y la frase en inglés se institucionalizaron como el día de 'Star Wars'. Además, en este mes se cumplen 40 años del estreno de 'Una nueva Esperanza', la primera película de la saga dirigida por George Lucas, en 1977.



Alejandro Villavicencio, luciendo un traje muy realista de un Stormtrooper, dijo que la franquicia ha tenido acogida por su concepción filosófica, que habla del bien y del mal. “Te habla de las elecciones que puedes ir tomando en la vida, y lo puedes poner en práctica día a día”. Él asegura que 'Star Wars' le cambió la vida positivamente.



Para festejar la fecha por todo lo alto, los miembros del Club de Fans de Star Wars, del Death Watch Clan y de la Legión 501, organizaron una caminata hasta el Bulevar de la Naciones Unidas, en la que participaron más de 100 personas.

Según los seguidores, algunos de los trajes que usan pueden llegar a costar hasta USD 600.

En otro punto de la ciudad, específicamente en la Plaza Foch, los integrantes de la Nación Star Wars Ecuador también se reunieron para conmemorar su día especial. Xavier Valencia, uno de los representantes del grupo, dijo que la Nación tiene 39 integrantes y que todos combinan su pasión por la saga, con labores de ayuda social a personas necesitadas. “Este es un día de festejo para los fanáticos de todo el mundo”, dijo, mientras las personas que circulaban por La Mariscal pedían fotografías a sus compañeros. También organizaron un festejo en una heladería temática de la franquicia llamada Helado Oscuro.



Según los seguidores, algunos de los trajes que usan pueden llegar a costar hasta USD 600. En algunos casos, los importan de Estados Unidos o Europa. Incluso, hay sables láser que sobrepasan los USD 1000.



Otra razón por la que festejan los miembros de Nación Star Wars es por el anunció de la fecha de estreno de la próxima película de la saga, ‘Los Ultimos Jedi’, que llegará a los cines el 15 de diciembre de 2017. De esta manera, los fanáticos festejaron en el Distrito Metropolitano las primeras cuatro décadas del universo creado por