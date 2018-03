Spoiler de 'Infinity War': Los Russo revelan por qué Thanos ataca Wakanda

Siguen saliendo a la luz más y más detalles de 'Vengadores: Infinity War', el filme en el los fans de Marvel se encontrarán con la batalla que han estado esperando desde hace una década: Viuda Negra, Thor, Capitán América y compañía contra Thanos.

Tal y como han mostrado los adelantos del filme, uno de los escenarios principales de la batalla será Wakanda, pero una vez que la película en solitaro de 'Pantera Negra' confirmó que allí no está la Gema del Alma... ¿Por qué ataca el Titán el reino de T'Challa?



Pues bien, a esta pregunta han respondido los hermanos Russo dentro del extenso reportaje que el último número de Entertainment Weekly dedica a la superproducción de Marvel. Y lo que han revelado los directores es que, efectivamente y sí, Thanos ataca la nación escondida en el corazón de Africa ... pero no de la Gema del Alma, sino de la Gema de la Mente, la que ahora mismo está en posesión de Visión.



Cuando el resto de los Vengadores descubre qué Thanos ha llegado a la Tierra para reunir las Gemas y completar el Guantelete, y las desastrosas consecuencias que tendría su éxito, deciden poner a Visión a salvo. Y el lugar más seguro del planeta no es otro que Wakanda.



Su tecnología, sus ejércitos-reforzados con la presencia de Halcón, Capitán América, Viuda Negra, Hulk, Soldado de invierno y Máquina de Guerra- y su camuflaje convierten al reino de Black Panther el único bastión con posibilidades reales de resistir la terrible embestida de Thanos, su Orden Negra y su ejercito de Outriders.



"La Visión es un MacGuffin viviente. Obviamente, eso aumenta el interés porque su vida está en peligro y que viva entra en así que algo tiene que perder. Capitán América toma la decisión de traerle a Wakanda, en un movimiento desesperado de la Tierra para mantener la piedra lejos Thanos. Es el mejor lugar para establecer tu última resistencia", afirma Anthony Russo.



"Es una nación que nunca ha sido conquistada... pero eso no significa que no la hayan desafiado nunca", afirma Chadwick Boseman, el actor que interpreta a Pantera Negra que se reencontrará con otros Vengadores tras los sucesos de 'Guerra Civil' bcon los que tendrá que colaborar si no quiere ceder ante la más



"Confían el uno en el otro. Su escudo ya estaba hecho de Vibranium de todos modos. Entonces es solo una extensión de lo que ya tenía. Esta vez, dárselo a él... es en relalidad una prueba de nuestra relación y confianza", señala interrogado por su reunión con Steve Rogers.

Joe Russo profundizó aún más en la evolución que sufrirán los Vengadores como grupo durante 'Guerra Civil'. "Están fracturados al comienzo de la película. El plan siempre fue, en un arco más grande, dividir a los Vengadores antes de la mayor amenaza que jamás hayan visto. Thanos es un personaje virtualmente indestructible, lo que lo convierte en un algo extremadamente difícil de combatir", señala.