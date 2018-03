Spielberg comenzará a rodar la nueva cinta de Indiana Jones en abril de 2019

El cineasta estadounidense Steven Spielberg planea comenzar el rodaje de la quinta entrega de la saga de aventuras de Indiana Jones en Reino Unido en poco más de un año, informó la revista especializada Variety.

Spielberg hizo el anuncio durante los premios Empire (Londres), donde recibió un galardón a toda su trayectoria y habló sobre sus colaboradores en la industria británica.



"Siempre merece la pena viajar aquí cuando comienzo a trabajar con este equipo tan lleno de talento en Reino Unido", señaló el realizador.



"Los actores, el equipo, los carpinteros, los electricistas, los conductores, todo el mundo que me ha ayudado a hacer mis películas aquí y que continuará ayudándome a hacerlas cuando regrese en abril de 2019 para hacer la quinta Indiana Jones aquí mismo", señaló el director.



Spielberg también mostró su apoyo al movimiento contra el acoso sexual 'Times Up' (Se acabó el tiempo) y dijo que se trata de un "momento decisivo" para la industria del entretenimiento.



"Gracias, Times Up. Mi mujer, Kate, y yo estamos con la causa desde el principio. Esto es más importante que lo que ninguno de nosotros puede imaginar", manifestó Spielberg, de 71 años.



Disney anunció en 2016 que Spielberg volvería a ponerse detrás de las cámaras en una nueva entrega de la franquicia con Harrison Ford de nuevo en la piel del intrépido arqueólogo.



La cinta, que contará con un guion de David Koepp según adelantó el propio Ford a Efe en diciembre de 2015, llegará a las salas el 10 de julio de 2020.



Las entregas anteriores de la saga han recaudado casi USD 2 000 millones en la taquilla mundial.