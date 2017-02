‘South Park’ no se burlará más de Trump porque ‘la sátira se ha vuelto realidad’

Trey Parker y Matt Stone, los creadores de la popular serie animada para adultos ‘South Park’, han decidido darse un descanso con las sátiras al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los creativos argumentan que su trabajo se ha dificultado, pues desde la Casa Blanca “están haciendo comedia por sí solos. Y eso no es algo de lo cual uno se pueda burlar”, aseguró Parker en una entrevista con la cadena australiana ABC.

Durante sus 20 temporadas de existencia, la serie se ha caracterizado por poner a celebridades, políticos y figuras públicas en situaciones de lo más absurdas. Tom Cruise, Kanye West, George W. Bush y hasta Osama Bin Laden han sido algunas de las ‘víctimas’ de Parker y Stone.

En su última temporada, transmitida durante las pasadas elecciones estadounidenses, la serie tuvo un cambio de formato y fue trabajada con una historia lineal durante sus 10 episodios. El señor Garrison, antiguo maestro de la escuela primaria de South Park, decide lanzarse a la presidencia y su aspecto físico comienza a cambiar hasta que el parecido con Donald Trump resulta evidente.



Junto a su binomio Caitlyn Jenner, el señor Garrison comienza a enamorar al electorado estadounidense con su principal propuesta: mantener relaciones sexuales con los inmigrantes ilegales y terroristas hasta matarlos a todos.

Video: YouTube, cuenta: South Park Studios

Cuando Garrison y Jenner ven que están punteros en las encuestas, empiezan a angustiarse porque no sabrían cómo cumplir sus propuestas en caso de ser electos. Mientras tanto, los jefes de campaña de Hillary Clinton preparan a la candidata para el debate presidencial y le dan el consejo de, pase lo que pase, responder siempre: “Mi oponente es un mentiroso y no se puede confiar en él”.



Cuando llega el día del debate, el señor Garrison decide sincerarse con los electores y confiesa que “no tenía idea que este asunto iba a llegar tan lejos, pero el hecho es que yo no debería ser presidente. Por favor, si les importa el país, voten por ella (Clinton)”. Ante esta revelación, Hillary prefiere apegarse al guión original y replica el discurso que le hicieron memorizar: “Mi oponente es un mentiroso y no se puede confiar en él”.

Video: YouTube, cuenta: South Park Studios

Finalmente, al igual que Donald Trump en la vida real, el señor Garrison gana las elecciones. Pero la pregunta es ahora, si toda la temporada 20 giró en torno a Trump ¿Qué van a hacer para la temporada 21? Todavía no hay una respuesta por parte creadores, aunque sí queda claro que satirizar al magnate ha sido más complicado de lo que pensaban.



“Realmente estábamos tratando de burlarnos de lo que estaba pasando, pero no pudimos continuar. Lo que estaba pasando en la realidad es mucho más divertido que cualquier cosa que se nos pudiera ocurrir, así que decidimos retirarnos y dejar que los políticos hagan su comedia, mientras nosotros hacemos la nuestra”, agregó Trey Parker.