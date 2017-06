Sobrina de Hugo Chávez compite para ser la próxima Miss Venezuela 

Andrea Cristina Chávez Sánchez es la sobrina del fallecido Hugo Chávez. Participó como candidata en el concurso regional Miss Carabobo, lo ganó y ahora va rumbo al Miss Venezuela 2017.

Según detalló la Agencia Carabobeña de Noticias, la joven de 23 años es hija de Ásdrubal Chávez Sánchez, primo hermano del presidente que falleció en ejercicio en el año 2013. Su padre fue ministro de Petróleo y Minería designado por el mandatario Nicolás Maduro en el año 2014 y, asimismo, figura como diputado de la Asamblea Nacional por el estado Barinas.

Sin embargo, parece que el apellido Chávez no es un orgullo para ella. A la aspirante a la corona del Miss Venezuela le omitieron su apellido paterno durante su participación en Miss Carabobo para no vincularla con la familia Chávez Frías.



A pesar de sus esfuerzos por ocultar el parentesco familiar, durante la primera gala del certamen nacional, la animadora Osmariel Villalobos pronunció el apellido de la joven mientras desfilaba en traje de baño.



A pesar de no ser sobrina directa de Hugo Chávez, ella se refería a él como su tío. Ahora, según ACN, la joven y sus familiares maternos no apoyan el "proceso revolucionario" que lidera el presidente Nicolás Maduro.

De hecho, en sus redes sociales no hace mención de su apellido. Sólo las iniciales. Tampoco coloca fotografías con su padre. Su cuenta en Instagram es privada.



"Lo que me impulsó a entrar en Miss Carabobo fue la aventura. La aventura de conocer este nuevo mundo, aprender de él, de que subiera mi autoestima (…). De ser Miss Carabobo, me gustaría fomentar los valores y la educación que tanto se han perdido en nuestra Venezuela", dijo en una entrevista para el diario Notitarde.