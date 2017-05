‘Showmatch’ estrenó su temporada 28 en Argentina

Con parodias de Donald Trump y Cristina Fernández y la presentación en vivo de Luis Fonsi cantando Despacito comenzó la temporada 28 de ‘Showmatch’, el programa de televisión argentino transmitido por la cadena El Trece y conducido por el presentador Marcelo Tinelli.

La nueva temporada del show de televisión se estrenó el pasado lunes 29 de mayo de 2017 en la televisión abierta en Argentina. Con un doblaje paródico de Donald Trump hablando acerca del show, se dio inicio a las producciones de este año.



“¿Quién hubiera dicho que aquel empleadito que pegaba suelas en una zapatería de Bolívar, y por quien nadie daba dos mangos, iba a terminar en la televisión? ¡Ese es el verdadero sueño americano!", dice Trump con un español ‘agringado’ en el clip.

Video: YouTube, cuenta: El Trece

Un sketch de Tinelli yendo a terapia psicológica fue uno de los momentos humorísticos más destacados de la noche. En el clip de seis minutos, una psiquiatra conversa con el conductor de televisión y le hace preguntas sobre su trayectoria, sobre su vida familiar e ironizan con una posible incursión de Tinelli en la vida política.

Video: YouTube, cuenta: El Trece

Una parodia de Cristina Fernández, personificada por el actor Martín Bossi, se tomó también la pauta de la jornada. "Hombres y hombras, hombreros y hombreras, sombreros y sombreras, y 'Pollo' Sobrero, que le sobra tintura pero le falta cintura", arrancó Fernández, que llamó "este aguantadero televisado, que no cambia de formato pero sí de dirección".



Pidió también: "¡Paren de mudarse, paren de mudarse!", haciendo alusión a las veces que el show ha cambiado de cadena televisiva y equipo de producción.

Video: YouTube, cuenta: El Trece

Para cerrar la jornada con broche de oro, el invitado de la noche fue el emblemático Luis Fonsi, que cantó su hit Despacito en vivo. “Esta fiesta yo no me la iba a perder”, aseguró el cantante. Después, a pedido de del propio Tinelli, el artista interpretó su balada romántica Yo no me doy por vencido.