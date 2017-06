El show de niña ventrílocua sorprendió al jurado de America's Got Talent

Darci Lynne tiene 12 años y sube al escenario acompañada de Petunia, una conejita vestida de rosa. El conjunto es entrañable y derrite al jurado de America's Got Talent. "Me gustaría que se conociera de verdad la ventriloquía, porque no es nada común", explica la pequeña y hace una breve demostración de sus habilidades charlando con su compañera de show.

Y entonces empieza la música. Cantan ambas, marioneta y niña, de forma diferente pero con una voz clara y conmovedora, con la dificultad añadida de que cuando Petunia canta, Darci no puede mover los labios. El dúo deja con la boca abierta al jurado del programa, pero también a los casi 150 millones de personas que han visto su actuación a través de Facebook.

Video: YouTube, cuenta: America's Got Talent

La impresionante performance le valió a la niña la aprobación del jurado y una ovación emocionada del público en la sala. "Me has derretido el corazón", le dijo la ex Sprice Girl Mel B.



"Eres brillante. No sé cómo explicar lo increíble que ha sido esto", agregó justo antes de levantarse y accionar, sin el más mínimo titubeo, el Golden Buzzer, un pase directo a la siguiente ronda que los miembros del jurado sólo pueden utilizar una vez en toda la temporada.



A pesar de su corta edad, Darci es ventrílocua profesional y actúa habitualmente en actos públicos, corporativos, en escuelas y ONG, según explica en su página de Facebook la artista nacida en Oklahoma.