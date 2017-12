Shakira reanudará su gira El Dorado en junio de 2018

La artista colombiana Shakira reanudará en junio de 2018 su gira El Dorado World Tour, que se vio obligada a suspender este año debido a una hemorragia en las cuerdas vocales.

De esta manera, la cantante actuará los días 30 de junio en Bilbao, el 1 de julio en La Coruña, el 3 de julio en Madrid y el 6 y 7 de julio en Barcelona.



Mientras, en Alemania cantará en Colonia el 5 de junio y en Múnich el 17 de junio, informaron hoy (27 de diciembre de 2017) los organizadores. El 22 de junio saldrá al escenario en Zúrich.



Las entradas adquiridas previamente para los conciertos cancelados serán válidas para las nuevas fechas. Asimismo, quien lo desee podrá devolver los tickets.



La artista agradeció hoy a sus fans en un mensaje colgado en su web oficial "el apoyo incondicional" de las últimas semanas desde que en noviembre se viera obligada a cancelar su gira por recomendación médica.



"He vivido momentos en los que sus oraciones y mensajes cariñosos de ánimo, junto con el apoyo de mi familia, han sido lo único que me mantuvo con ánimos", escribió. "Y aunque conservaba la esperanza de poder recuperarme a tiempo para retomar la gira en enero, después de explorar muchas opciones, he tenido que aceptar la realidad de que ésta es una lesión que simplemente requiere de más tiempo y cuidado para sanar", agregó antes de anunciar que reanudará su gira en junio.