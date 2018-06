Shakira hizo una promesa a Dios para recuperar su voz 

LEA TAMBIÉN

Los últimos meses no han sido fáciles para Shakira. La cantante enfrenta distintos obstáculos en su vida personal y profesional. Desde un problema en sus cuerdas vocales hasta rumores de ruptura con el futbolista Gerard Piqué y, recientemente, un robo a su casa en Barcelona.



La vida de la famosa, en los últimos meses, ha enfrentado mucha turbulencia, pero la colombiana finalmente habló de todos sus problemas en una cándida entrevista con la cadena británica BBC.



"En realidad fue más que una hemorragia. Fue una lesión vascular. Así que ya puedes imaginarte", comentó la intérprete sobre la lesión que sufrió en las cuerdas vocales y que la obligó a cancelar su gira mundial 'El Dorado'.



"Había momentos en los que dudé si alguna vez podría volver a cantar mis temas frente al público", afirmó. A pesar de que los pronósticos médicos indicaron que debía realizarse una intervención quirúrgica, la famosa se recuperó naturalmente evitando someterse a una cirugía.



"Milagrosamente, y al contrario de lo que los doctores predijeron, me recuperé de forma natural. Todos preveían cirugía, pero la lesión desapareció completamente de mis cuerdas vocales", contó la intérprete de Antología.



Shakira reveló que la traumática experiencia la hizo volver a sus raíces y darse cuenta del apoyo incondicional de sus fans. "Cuando eres artista, por lo general, crees que las personas te están utilizando de alguna manera. Les estás dando lo que ellos quieren. Pero creo que la relación que he desarrollado con mis fans a lo largo de los años es más profunda que eso. Me hace sentir muy valorada y amada", dijo la estrella.



"Rezaban por mí todos los días en Colombia. Dieron una misa por mí. Tuve un grupo de monjas y sacerdotes y todo tipo de personas rezando por mi voz todos los días. No sabía que me amaban así", dijo sorprendida y agregó que ella también pidió ayuda a Dios.



"Me recuerdo rezando. Durante un tiempo había olvidado cómo rezar, pero cuando lo pasas tan mal recuperas instantáneamente tu fe. Le prometí a Dios que si podía volver a cantar lo celebraría cada noche, así que eso es lo que estoy haciendo", declaró la estrella.



Pese a los rumores en los medios de una separación del jugador del Barcelona con quien tiene dos hijos, Shakira aseguró que ha sido su gran apoyo en estos tiempos difíciles y contó una anécdota de cuando se conocieron en el 2010 durante la grabación del videoclip Waka Waka en el mundial de Sudáfrica.



"Piqué me dijo 'mira, voy a ganar este Mundial. Voy a llegar hasta la final solo para poder verte una vez más'. Y lo hizo. Es un hombre que cumple su palabra", manifestó.



Después de posponer la gira durante siete meses, Shakira volvió al escenario la semana pasada con un show que resume su trayectoria musical de más de 20 años. La estrella también lanzó, su sencillo Clandestino que es su tercer dueto con su compatriota colombiano Maluma.



