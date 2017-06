Shakira estuvo a punto de dejar la música, pero Gerard Piqué la convenció de lo contrario

La cantante colombiana Shakira fue portada de la edición italiana de la revista Vanity Fair el pasado martes 6 de junio de 2017. En la entrevista, la exitosa artista reveló que, después de ser madre por segunda vez, en 2015, estuvo a punto de la decisión de dejar su carrera.

"Decidí que en cuanto Sasha (su hijo menor) fuera lo suficientemente independiente volvería al estudio de grabación. Pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas y los temores que surgían. Me sobrevino el miedo escénico. Estaba confundida, tuve la tentación de retirarme y dejarlo todo", aseguró Shakira en la entrevista, según recoge el diario español El País.



Sin embargo, el defensa del FC Barcelona Gerard Piqué, su pareja desde el año 2010, le convenció para que continuara desarrollando su carrera profesional en el mundo del espectáculo.



"Gerard me desbloqueó. Me dijo alto y claro que él nunca me permitiría que me retirara de la música. ‘Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal fuera y haz lo que sabes hacer’. Tenía razón, yo solo estaba asustada, aterrorizada", agregó la artista.



En aquel entonces, la discografía de la colombiana contaba con 10 álbumes de estudio, llamado ‘Shakira’. En este 2017, la cantante agregó su décima primera producción discográfica a su portafolio, llamada ‘El Dorado’. En esta, incluye el hit Chantaje, que cantó junto al reguetonero Maluma.



Este trabajo discográfico incluye además la canción Me Enamoré, cuyo videoclip fue lanzado en YouTube el pasado 12 de mayo. En el tema, la artista hace una declaración de amor al futbolista del equipo catalán.