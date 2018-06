Shakira desmintió rumores de una crisis con Gerard Piqué 

LEA TAMBIÉN

Shakira presenta su nuevo espectáculo por diversos países, como parte de su gira mundial 'El Dorado'. La artista colombiana debió suspender estos shows durante siete meses por sufrir problemas vocales.

En Ziggo Dome, el espacio multiusos ubicado en la ciudad de Ámsterdam, la cantante realizó su primer recital ante miles de seguidores y repasó los éxitos musicales que fue cosechando en más de 20 años de carrera.



Durante el show en Holanda, la intérprete levantó su guitarra y mostró que en la parte trasera del instrumento tenía una tierna imagen familiar de Gerard Piqué y sus dos hijos Milan y Sasha.

"Hoy en Ámsterdam, Sasha y Milan viendo a su mami por primera vez en concierto", escribió Shakira en Instagram junto a la foto de la guitarra. Luego, compartió un video en el que aparecen los pequeños saludando al público.

Piqué no pudo asistir al show porque está entrenando con la Selección de España para el Mundial de Rusia 2018. En una entrevista con la BBC, ella declaró que quizás vaya a verlo jugar: "Tengo compromisos de gira hasta el 13 de julio, así que si España pasa a la final tendré la oportunidad de ir. Así que ¡tendrán que lograrlo!".



De esta manera, Shakira desmintió los rumores de una supuesta separación del jugador del Barcelona. Diversos medios españoles informaron que ellos ya no compartían el mismo techo. Incluso se especuló que Gerard le había sido infiel con una ex.

La semana pasada, la cantante lanzó el tema Clandestino que grabó con Maluma. Esta es la tercera colaboración que realiza con su colega tras el éxito que lograron con las canciones Trap y Chantaje.



En el marco de su gira "El Dorado", Shakira también se presentará en la Argentina: el 25 de octubre en Vélez y el 27 de octubre en el estadio de Rosario Central.