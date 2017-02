Shakira critica el veto migratorio de Donald Trump y pide estar 'vigilantes'

La cantante colombiana Shakira se unió al coro de voces en contra de las medidas migratorias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e hizo un llamamiento a estar "vigilantes".

"La persecución de cualquier grupo por motivos religiosos o de raza es ilegal e inconstitucional en Estados Unidos. Punto", dijo Shakira en una carta abierta que se puede ver hoy (10 de febrero de 2017) en la edición digital de la revista Time.



Para la estrella colombiana, la propuesta de vetar la entrada a ciudadanos de siete países no solo es un ataque a los musulmanes o refugiados, sino que atenta "contra todos los seres humanos, sobre todo contra los que necesitan más protección".



"Tenemos que permanecer vigilantes y no permitir que este tipo de mensajes de odio se extienda o que se racionalice bajo el argumento de proteger a nuestra gente", denunció la también embajadora de buena voluntad de Unicef.



Shakira advirtió que si se permite discriminar a musulmanes, le puede pasar lo mismo a otros grupos minoritarios, "ya sea cerrando las fronteras a grupos supuestamente peligrosos o pisoteando los derechos humanos de otras formas".



"Los musulmanes son nuestra gente. Son seres humanos que tienen hijos, necesidades y sueños como el resto de nosotros. No todos los musulmanes son terroristas y, por ende, no todos los terroristas son musulmanes", añadió Shakira.



La cantante colombiana también insistió en que los latinos "son nuestra gente" y no van a Estados Unidos "a robar trabajos", sino a buscar una oportunidad para intentar obtener una mejor vida, algo de lo que, según destacó, ese país "siempre ha presumido".

"No deberíamos estar diferenciando a ningún grupo por su raza, clase o religión porque según la Constitución, es irrelevante a sus derechos como ciudadanos. Cualquiera que va a EE.UU. y enarbola su bandera y defiende sus principios es nuestra gente", añadió.