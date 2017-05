Sexo y perversidad: el francés François Ozon presenta su cóctel explosivo en Cannes

Sexo, una buena dosis de perversidad y un coqueteo con el género gore. El francés François Ozon presentó este viernes 26 de mayo del 2017 en el Festival de Cannes 'L'amant double', un thriller en liza por la Palma de Oro que no dejó a nadie indiferente.

El director de '8 mujeres' y 'Frantz', a menudo nominado y pocas veces recompensado, traduce en imágenes sexuales explícitas, de forma abiertamente provocadora, la tempestad interior que agita a la protagonista, Chloé, encarnada por Marine Vacth, actriz que el cineasta dio a conocer en 'Joven y bonita' (2013), sobre una adolescente que se prostituye.



En 'L'amant double', la joven mantiene relaciones con dos gemelos, uno con quien comparte su vida sentimental y el otro que ejerce un papel de dominador perverso.



Con esta película, una versión libre de la novela de la estadounidense Joyce Carol Oates, publicada bajo pseudónimo, Ozon aseguró que tenía ganas de “ir un poco más lejos”, después de 'Frantz', un drama del que sin embargo destacó una dimensión “lúdica”.



La película suscitó debate en Cannes y no fue del gusto de todos. Un periodista escribió una carta abierta denunciando la visión que a su juicio tiene el cineasta de las mujeres.



“Reconózcalo, François. A usted no le gustan las mujeres”, escribió Pierre Vavasseur, del diario Le Parisien. “+L'amant double+ me apareció lentamente como la representación torcida que usted se hace de las mujeres. Ese deseo de despojarlas de la gracia y el amor que tienen el derecho de inspirar”, criticó.



“Me gusta jugar con las fronteras para interpelar al espectador sobre la naturaleza de las imágenes”, subrayó el cineasta. “¿Acaso no puede haber una verdad detrás de una escena chocante?”.