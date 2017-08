Estrella de 'Sex and the City' quiere ser gobernadora de Nueva York

Cynthia Nixon, una de las actrices de la comedia 'Sex and the City', podría ser la próxima celebridad de Hollywood en postularse para un cargo público.

Según The Hill, Nixon estaría analizando la posibilidad de competir contra el actual gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, en las primarias de 2018. Al parecer, Nixon ya cuenta con el apoyo de los políticos liberales.



La actriz ha sido muy crítica de Cuomo en el pasado, apuntando contra sus políticas educativas y comparándolo con la secretaria de Educación de Donald Trump, Betsy DeVos.



En el programa The View, en abril, Nixon resumió su problema con Cuomo: "No está en contra de las escuelas públicas, pero no le gusta pagarlas".



No es la primera incursión en el mundo de la política de Nixon. Es una activa vocera a favor de la inclusión de las minorías sexuales. Este rol en su vida se inició años atrás, cuando hizo público que era lesbiana, y en 2012 contrajo matrimonio con su pareja, Christine Marinoni.