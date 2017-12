Las series que dominaron la pantalla

En el 2017 se pudo percibir con mucha claridad el enorme peso que han adquirido las plataformas en línea en el mundo de la televisión, que vive una auténtica era dorada en cuanto a la producción de series, miniseries y filmes de diversos géneros pensados, ya no solamente para la pantalla de 21 pulgadas, sino para los móviles.

Es imposible reseñar en esta página los productos más vistos pero sobre todo más comentados del 2017, aquellos que impactaron por su historia, sus actores o por un tema en especial. Hay tanta oferta, que es un poco injusto elaborar un enlistado tan corto.



En todo caso, ‘Juego de Tronos’, que ya va por sus siete temporadas, mantuvo el centro de la atención. Convertida en un fenómeno global, esta vez hubo un ingrediente extra: es la primera vez que los guionistas escriben sin base en una novela del escritor George R. R. Martin, pues su saga aún no está publicada. Y eso se notó en estos capítulos, mucho más veloces y directos que en los anteriores episodios, aunque sin perderse el sello de la obra, con frases memorables (“Deja un lobo vivo y las ovejas nunca estarán a salvo”) y escenas cinematográficas cuando los dragones vuelan y atacan.



Menciones honoríficas merecen la comedia ‘Big Little Lies’ y la apocalíptica ‘The Walking Dead’, cuyos personajes superaron los cien episodios huyendo de los zombies.

Game of Thrones

El juego del poder.



La séptima temporada trajo 442 minutos tan impactantes, que los medios del mundo realizaban análisis apenas terminaban los capítulos. La lucha por el Trono de Hierro, las habituales muertes sorpresivas y los giros del guion (Jon Snow en tensión-pasión con Daenerys) encandilaron a los fanáticos.



13 Reasons Why

La controversia del suicidio.



En 13 capítulos, la estudiante Hannah Baker cuenta en casetes las razones por las cuales se suicidó. Basada en una novela de Jay Asher, su emisión provocó un debate público sobre si estábamos ante una apología del suicidio o un alegato en contra del ‘bullying’ y la indiferencia.

Stranger Things

Los maravillos ochenta.



Parte del encanto de esta serie está en la mezcla de ciencia ficción, misterios paranormales y generosas referencias al Hollywood y la televisión ochenteros. Pero también posee un elenco infantil que sostiene este relato, con pintas de terror. Esta segunda temporada tuvo nueve capítulos.



Moisés y los 10 mandamientos

La mano de Dios.



Desde Brasil se emitió en el país esta serie en clave de telenovela pero de corte cinematográfico, que generó que las iglesias evangélicas discutieran sobre Moisés y los sucesos de los libros bíblicos de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También hubo una versión para salas de cine.

Narcos

Mafia a lo latino.



Muchos critican las series sobre narcotraficantes por su idealización de una mafia, pero el éxito de sintonía es innegable. ‘Narcos’ alcanzó este año la tercera temporada (10 episodios) y se confirmó la cuarta. Narrada en inglés pero con mucho español con acento colombiano, se enfoca en el Cartel de Cali.



Marvel’s The Defenders

Los salvadores.



El auge de los superhéroes formando equipos no fue desaprovechado en la pequeña pantalla y así se dio paso a este ‘crossover marveliano’ de 8 partes conformado por Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones y Daredevil. Son una especie de escuadrón complementario a Los Vengadores, pero sangriento.



The Crown

En encanto de la monarquía.



La primera temporada del biopic de Elizabeth II se estrenó en noviembre del año anterior, pero en este 2017 realmente fue devorada, al punto que la segunda parte, estrenada hace días, ha arrasado en sintonía. Los avatares de una reina que lucha encajar dentro del sistema, pero falla.