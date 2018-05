Señorita Cimarrona es un espacio para las tradiciones afros

LEA TAMBIÉN

Señorita Cimarrona es una escuela de formación en Guayaquil, que tiene como objetivo resaltar la cultura de la mujer afroecuatoriana en la ciudad. La creó la organización Pueblo Negro del Ecuador.

Bailes como la marimba y la bomba, platos como el encocado, el pescado frito, el bollo y la cazuela se destacan entre la lista de elementos que la academia busca resaltar. Así lo señala la coordinadora de la institución, Ángela Cangá.



“La manera de insertar la tradición afroecuatoriana es a través del baile, la vestimenta, la belleza negra con todas sus cualidades”, afirma Cangá, pues cree que en los rasgos físicos, en la oratoria y la poesía se destaca el hombre negro.



La escuela centra su formación en las jóvenes, para que se desarrollen en diversos eventos culturales, de emprendimiento, educación y política, con un enfoque social.



Este espacio surgió a partir de un concurso de belleza homónimo que se realizó el 28 de julio del 2017, en la Casa de la Cultura (centro de Guayaquil).



Luego del concurso, la organización Pueblo Negro decidió formalizar una academia, para que las tradiciones no quedaran en un evento de un día.



Actualmente participan 20 jóvenes de entre 14 y 23 años, provenientes de diversas zonas de Guayaquil y una de Esmeraldas. Reciben clases dos días por semana en áreas como modelaje, etiqueta, desarrollo escénico, vestuario. La sede está ubicada en Vélez y José Mascote, en el centro de la urbe.



“La intención es capacitar a las chicas en áreas como liderazgo, microempresa, relaciones internacionales, proyección cultural, pasarela y moda, comunicación efectiva”, asegura David Viteri, gestor comunitario y de marketing social de la academia.



El origen de Señorita Cimarrona es comunitario, posee en la actualidad pocos recursos y funciona gracias a la autogestión. Las jóvenes cancelan USD 30 al mes.

Dayana Copete es la maestra de modelaje. Ella se inició en esta área cuando tenía 8 años, en la zona del Guasmo Sur. “La idea es que las personas reconozcan a la mujer negra no solo como una persona bonita sino elegante, que sabe desenvolverse”.



Una de las estudiantes de la academia es Nadia Cristina Tenorio, de 23 años y oriunda de Esmeraldas. Vive en Guayaquil desde hace cinco años por razones académicas.



Se enteró de Señorita Cimarrona gracias a las redes sociales y le llamó la atención encontrar un espacio que resaltara la cultura afroecuatoriana. “Abre grandes oportunidades para las mujeres negras de nuestro país”.



Cuenta que entre sus planes no está dedicarse al modelaje, sino ser odontóloga y hacer un máster en el extranjero, pero mientras tanto disfruta de esta oportunidad.



“Yo me siento orgullosa de ser una mujer afroecuatoriana, eso no nos hace menos que ninguna otra raza en el país. Es como unir nuestras fuerzas y demostrar que somos una comunidad”, expresa.



Para el segundo semestre del año, la academia realizará la segunda edición del concurso Señorita Cimarrona. Copete espera que se inscriban no solo jóvenes de la academia sino de otros lugares de Guayaquil.

Las clases se dictan los viernes y sábados.



Para donaciones o información de inscripción, comunicarse a través del número 098 624 0691.



El objetivo de la academia es que las jóvenes impulsen sus tradiciones en eventos o emprendimientos.



La escuela de formación Señorita Cimarrona se creó hace un año y tuvo un relanzamiento en marzo.