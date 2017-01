La 'Semana Verde' se inauguró en Berlín con 1 600 expositores

La ‘Semana Verde’, la mayor feria de los sectores agropecuarios y alimentarios del mundo se inauguró esta semana en Berlín. Está centrada en el comercio internacional y en los 400 000 visitantes que en su mayoría no son especializados y a los que se prevé atraer.

La institución organizadora informó en un comunicado que en la 82va. edición de esta cita, prolongada hasta el 29 de enero, participarán 1 650 expositores de 66 países. Esta cifra es similar a la del año pasado. El área de terreno en el cual se desarrollará será un total, 118 000 metros cuadrados.



El presidente de la organización ferial, Christian Göke, recalcó que, como es tradición, la feria oscila entre “la cumbre de líderes de la política agraria internacional” y el “mundo de experiencias para el público” no especializado.



Göke aseguró en entrevista que “la simbiosis entre actos para profesionales y para el público no especializado es una constante de la ‘Semana Verde’ desde 1926”.



Entre las actividades que se presentan para los profesionales del sector destaca el Foro Global para la Alimentación y la Agricultura - GFFA. En el conversatorio está previsto que acudan 70 ministros y viceministros de Agricultura de todo el mundo, así como representantes del sector empresarial de todo el globo.



Además, este domingo 22 de enero se celebra un encuentro de ministros de Agricultura del G20, aprovechando la participación de muchos de ellos en la ‘Semana verde’ y la presidencia rotatoria de Alemania de este grupo de economías avanzadas y emergentes.



Los eventos que se realizarán para el público no especializado, para los curiosos y aficionados son actividades habituales y atracciones como una granja con animales, un pabellón de diversas flores y el paso por todos los productos regionales que ofrecen los expositores y que resultan en una gran fuente de ingresos.



Para este año, lo más novedoso es el espacio dedicado para la comida callejera. Con el paso del tiempo, esto se ha convertido en un negocio emergente en el que también se incluye a varios productores de cerveza artesanal.



El país invitado es Hungría, que se lo considera como un veterano de esta cita invernal berlinesa. Se presenta con el lema “Rico en tradición, diverso y natural”.



Otros 31 países cuentan con un pabellón propio para mostrar todos los productos. Además, estarán presentes 16 estados federados alemanes. Existen 33 naciones más con espacios más pequeños, entre ellas destacan: España, República Dominicana, Colombia y Perú, que llegan con varios representantes a través de importadores y exportadores.