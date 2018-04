La Semana de la Crítica de Cannes deja fuera al cine latinoamericano

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Después de haber dado ampliamente cabida al cine latinoamericano el año pasado, la Semana de la Crítica de Cannes no hablará español en su próxima edición, salvo un cortometraje del chileno Felipe Gálvez.

Esta sección paralela del Festival de Cannes seleccionó esencialmente filmes europeos, así como cinco óperas prima de los siete largometrajes en competición.



El año pasado, esta edición dedicada a descubrir talentos emergentes había seleccionado 'Los perros', de la chilena Marcela Said, 'Gabriel e a montanha', del brasileño Fellipe Gamarano Barbosa, y 'La familia', del venezolano Gustavo Rondón.



“Es una selección que habla de la familia y del trabajo, como +One day+”, un primer filme húngaro sobre el día a día de una mujer en el hogar, indicó el delegado general de la Semana de la Crítica, Charles Tesson.



'Diamantino' es un primer filme portugués centrado en un futbolista que podría muy bien ser Cristiano Ronaldo, mientras el francés 'Sauvage' aborda la prostitución masculina.



La suiza 'Chris the Swiss' mezcla documental y animación para recrear el conflicto yugoslavo, mientras la polaca 'Fuga' narra la historia del retorno imposible de una mujer a su hogar.



La película islandesa 'Woman at war' se centra en una mujer en guerra contra todos para proteger un planeta en peligro y, finalmente, - única película no europea -, la india 'Sir' es una ópera prima que muestra “el bloqueo de las clases y el repliegue de la sociedad”, según Tesson.



Entre los 10 cortometrajes en competición, destaca 'Rapaz', del chileno Felipe Gálvez, una captación en tiempo real y con teléfono móvil de un movimiento de ira popular.



El director noruego Joachim Trier presidirá el jurado de la Semana de la Crítica, del que también será miembro el actor argentino Nahuel Pérez Biscayart.



Este jurado entregará tres recompensas, entre ellos el Gran Premio Nespresso, entre los siete largometrajes en competición. Este premió reveló en los últimos años a cineastas como Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu.



Asimismo, otorgará por primera vez el Premio Fundación Louis Roederer de la revelación, a un actor o actriz de una de las cintas. La sección se celebrará entre el 9 y el 17 de mayo.