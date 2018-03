Selena Gómez respondió a las críticas sobre su cuerpo

Selena Gomez se encuentra de vacaciones en Síydney, Australia, y algunos fotógrafos lograron captar imágenes de la estrella del pop paseando en un lujoso yate con amigos.

Gomez, quien recientemente debió someterse a un trasplante de riñón, se mostró muy relajada disfrutando del paseo. La cantante y actriz vistió un pequeño bikini dejando al descubierto una enorme cicatriz en su pierna derecha, producto de una cirugía de emergencia a la que debió someterse por una complicación pocas horas después de recibir el transplante.



Nada de lo que hace la exnovia de Justin Bieber pasa desapercibido e inmediatamente las redes sociales se llenaron de comentarios negativos sobre la figura de la cantante. Muchos criticaron el cuerpo de la artista diciendo que había aumentado de peso, otros incluso dejaron comentarios despectivos hacia la actriz por mostrar su cicatriz.



Gomez, quien se encuentra en un momento de reflexión, no dejó que estos comentarios empañen su tiempo de descanso y respondió a las criticas sobre su imagen o 'body shaming' con un video estilo vintage de la crónica de su paseo en barco.



En las imágenes se puede ver a Selena y a sus amigos felices, riendo y disfrutando del paisaje. La cantante escribió un mensaje junto con el video que compartió con sus más de 134 millones de seguidores de Instagram:



"El mito de la belleza: una obsesión por la perfección física que atrapa a la mujer moderna en un ciclo interminable de desesperanza, autoconciencia y odio hacia sí misma mientras trata de cumplir con la imposible definición de belleza impecable de la sociedad. Elegí cuidarme porque quiero, no para demostrar nada a nadie".



No es la primera vez que Gomez es víctima de este tipo de ataques. Lo mismo ocurrió durante unas vacaciones en México. La cantante habló sobre su experiencia en el programa de Ellen Degeneres a finales del 2015.



"Era la primera vez que me llamaban gorda. Pero fue raro porque no es simplemente, 'ah, está gorda'. Dicen, 'Ella es un desastre. Se enloqueció'. Yo pensé, ¿todo esto porque estoy en traje de baño en vacaciones? En realidad, técnicamente me quedaba un poco pequeño, pero eso no me importó".

En esa oportunidad la actriz también respondió con un mensaje positivo a las críticas y dejó en claro que está orgullosa de su figura.



"Yo no quiero que ellos ganen. Me fastidia cuando lo veo por todos lados y piensan que me pueden tirar abajo. Así que mi respuesta inmediata fue voy a poner una foto mía y voy a escribir 'estoy feliz conmigo misma, gente' y esa va a ser la historia el próximo día. No iba a permitir que sigan con la otra historia".