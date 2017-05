Schwarzenegger: 'Trump está devolviendo EE.UU. a la Edad de Piedra'

El actor estadounidense Arnold Schwarzenegger criticó este domingo 21 de mayo del 2017 en el Festival de Cannes los planes de Donald Trump de reactivar la industria del carbón, y dijo que el mandatario está devolviendo el país a la Edad de Piedra.

“Estamos de vuelta en la Edad de Piedra”, dijo a la AFP.



El exgobernador de California cargó contra la política energética de Trump, que da amplia cabida a los combustibles fósiles y es susceptible de tener repercusiones para todo el planeta.



El mandatario “quiere volver al carbón: esto es ir hacia atrás. Lo siguiente que querrá será volver a los caballos y las carretas”, abundó ante la prensa.



“Hasta ahora no ha hecho nada desde que se convirtió en presidente. Nada”, dijo.



Pero, “tenemos que ir hacia delante”. “No podemos esperar a Washington. La gente tiene que ponerse en pie y decir que debemos proteger lo que tenemos para no sufrir el cambio climático y tener siete millones de personas muriendo cada año debido a la contaminación”, advirtió.



En el Festival de Cannes, Schwarzenegger presta su voz a un documental del hijo del explorador Jacques Cousteau, 'Wonders of the Sea 3D' ('Maravillas del mar 3D') , del que dijo que hará que el público “se enamore del océano”.



Aseguró que el mensaje positivo de la cinta será más eficaz que la política de infundir un sentimiento de “culpa”, algo que cree que hace que la gente rechace el discurso ecológico.



“No se puede repetir sin cesar a la gente que hay que dejar de utilizar el jacuzzi o no conducir un gran auto”, dijo a la revista Hollywood Reporter. “Si quieres que la gente cambie, tienes que hacerla sentir bien”, subrayó.



Si bien Schwarzenegger es republicano, su relación política y personal con Trump es tensa.



El presidente de Estados Unidos atribuyó en enero la baja audiencia del programa de televisión 'El aprendiz' a Schwarzenegger, que reemplazó a Trump como presentador. El actor anunció en marzo que dejaba el programa, asegurando que la presencia de Trump como productor repelía a patrocinadores y espectadores.



La estrella de 'Terminator' interpreta además a un asesino a sueldo en un filme a la venta en Cannes, 'Why We're Killing Gunther', de Taran Killam.



Schwarzenegger también confirmó que rodará la secuela de 'Los gemelos golpean dos veces', con Danny de Vito y Eddie Murphy y una nueva entrega de 'Terminator'.