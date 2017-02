Dar el sí en San Valentín, en lo alto del Empire State Building

Unas 14 parejas pronunciaron hoy (14 de febrero de 2017) sus votos matrimoniales en lo alto del Empire State Building durante el Día de San Valentín, frente a una impresionante vista panorámica de Nueva York.

Las parejas tuvieron la posibilidad de realizar allí la ceremonia tras haber ganado un concurso. Tres ya estaban casadas pero aprovecharon la ocasión para renovar sus votos. Las otras dieron el sí por primera vez en el piso número 86 del enorme rascacielos, a 380 metros de altura.



Krista Owens y Danielle Reno fueron una de las parejas afortunadas que contrajeron matrimonio en un lugar tan especial. "Fue genial", dijo Reno, toda vestida de blanco.

El rascacielos, que se inauguró en 1931, aparece como sitio romántico en el clásico de Hollywood 'An Affair to Remember'(1957) y en 'Sleepless in Seattle' (1993).