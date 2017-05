La periodista Sandra Ochoa falleció en Cuenca

La comunicadora social, Sandra Ochoa Naula, falleció la tarde de este miércoles 10 de mayo de 2017, en la capital azuaya. Desde hace tres semanas, estaba internada en el hospital José Carrasco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Cuenca. Le detectaron un tumor cancerígeno.

Ochoa Naula, quien nació el 11 de febrero de 1973 en la capital azuaya, era corresponsal de Diario El Universo. En su trayectoria profesional recibió reconocimientos como el primer lugar del concurso Jorge Mantilla, en 2005.

​

Ochoa recibió este premio por su reportaje ‘Por la puerta trasera hacia Estados Unidos: un feroz viaje de inmigrantes en el mar’, que se publicó en The New York Times y que lo elaboró con la periodista de ese medio estadounidense, Ginger Thompson.

​

Allí, Ochoa contó cómo vivió ese periplo en un barco pesquero junto a emigrantes. Viajó desde las costas de Manabí hasta Centroamérica. En la premiación del concurso Jorge Mantilla, Ochoa contó que “me involucré con algunas chicas de Azuay que pensaban emigrar y me embarqué con ellas y para concretar el viaje tuvimos apoyo de The New York Times”.



Ochoa agregó que “en mi trabajo estuve determinada a sentirme una migrante más, porque el periodismo en el Ecuador no logra reflejar todavía las historias de la gente cotidiana. Pero el texto no es mi historia sino la de miles de ecuatorianos que emigran. Por eso mi relato no es en primera persona. Ante sucesos como estos, el periodismo ecuatoriano debe avanzar más en el reportaje. No obstante, creo que en nuestros medios la diversidad de géneros no está instalada. Y a veces nos justificamos en las limitaciones del medio en vez de pensar en las nuestras”.



Desde su infancia estuvo vinculada con grupos de títeres, danza folclórica y teatro y le gustaba la música. Escribió en periódicos barriales y, posteriormente, laboró en radios locales y en diario El Tiempo de la capital azuaya.