El Salón de Julio de pintura repartirá premios por USD 20 000

El Municipio de Guayaquil mantendrá abierta hasta el 26 de junio la convocatoria a la edición número 58 del Salón de Julio, certamen de pintura por la Fundación de la ciudad, que repartirá premios por USD 20 000 a los tres primeros lugares.

Como es tradicional desde el año 2003, el primer premio será de USD 10 000, y se entregarán además montos de USD 6 000 y USD 4 000 al segundo y al tercer lugar, además de tres menciones de honor acreditadas a través de diploma.



La Municipalidad llama a participar los artistas de nacionalidad ecuatoriana residentes en el país o en el extranjero, y a los foráneos que viven por más de dos años en Ecuador, a presentar de manera individual sus trabajos.



El Salón asume a la pintura como una disciplina abierta y que se actualiza con “derivas estéticas” y el “clima cultural del momento”, apunta las bases de la convocatoria, que pueden ser consultadas en el portal www.salondejulio.com.



El certamen, sin embargo, no pretende “definir los lindes ni el deber ser de la pintura, por lo que manifiesta su apertura a los diversos abordajes o aproximaciones a la misma, siempre y cuando esté acorde con la naturaleza del salón”.



La temática y técnica es libre, pero debido a que las obras escogidas se exhiben en un espacio público no se aceptarán propuestas cuyo contenido sea pornográfico. El Museo previene además que sus instalaciones no son del todo flexibles y que puede darse el caso de que una obra meritoria sea rechazada si existen dificultades para su montaje.



Se aceptará la inscripción de propuestas pictóricas en cualquier soporte. Pero no deberán exceder los 290 centímetros de altura y los 300 centímetros de ancho, y serán bidimensionales según las bases del certamen. No serán admitidas piezas de arte efímero, concebidas como obras fugaces en el tiempo.



En un primer momento, los participantes deberán presentar sus propuestas (fotografías de la obra, ficha técnica, marco referencial y documentación) en las oficinas del Museo Municipal (Chile, entre 10 de agosto y Sucre) hasta las 17:00 del 26 de junio de 2017.



La Dirección de Cultura se encargará de solicitar a los artistas, cuyas propuestas hayan sido pre-admitidas, la entrega de las obras originales, para lo que se designará un jurado de admisión y uno de premiación.



La inauguración de la exposición de la 58° edición del Salón de Julio -Pintura- Fundación de Guayaquil se realizará el viernes 21 de julio de 2017, a las 19:00 en el Museo Municipal. En este acto se dará a conocer también el veredicto del jurado. La exposición permanecerá abierta hasta el 22 de agosto.