Salma Hayek y Netflix unirán fuerzas en la serie 'Monarca' 

La actriz y productora mexicana Salma Hayek y la plataforma de 'streaming' Netflix aúnan fuerzas para la producción de 'Monarca', una nueva serie que contará con Irene Azuela y Juan Manuel Bernal como protagonistas.

Netflix señaló este martes 3 de julio del 2018, en una nota de prensa, que el rodaje de 'Monarca' comenzará en otoño en México, con Hayek involucrada como productora. Asimismo, añadió que la serie se estrenará, a escala mundial, en 2019.



"Ambientada en el poderoso mundo de los multimillonarios mexicanos, 'Monarca' es una saga familiar multigeneracional acerca de un imperio empresarial mexicano nacido del tequila, y la batalla que se produce cuando un pariente decide ir en contra del sucio sistema que su familia ayudó a crear", dijo la compañía digital.



Netflix también apuntó que 'Monarca' abordará el mundo de la élite mexicana "adinerada y plagada de corrupción, escándalos y violencia".



"Me siento extremadamente emocionada de asociarme con Netflix y de trabajar con increíble talento mexicano delante y detrás de cámaras. Estamos muy orgullosos de mostrar a México como una nación vibrante, sofisticada y rica culturalmente, que lucha para controlar su propio destino", afirmó Salma Hayek.



Por su parte, el vicepresidente de series originales internacionales de Netflix, Erik Barmack, dijo que, para su compañía, México "es una prioridad" para continuar desarrollando series.



'Monarca' contará con la producción de Ventanarosa, que es la productora de Salma Hayek, así como de Lemon Studios y Stearns Castle.

Diego Gutiérrez es el creador y 'showrunner' (máximo responsable de una serie) de 'Monarca', cuyos guiones llevarán la firma de Fernando Rovzar, Julia Denis, Ana Sofía Clerici y Sandra García Velten.



"Para mí, esta es la definición de un proyecto con pasión. Habiendo nacido y crecido en México, me siento honrado de tener la oportunidad de contar esta historia con Netflix y el increíblemente talentoso equipo de personas que estamos formando, tanto en Estados Unidos como en México", indicó Gutiérrez.



Nominada al Oscar a la Mejor Actriz por 'Frida' (2002) y considerada en Hollywood como una de sus estrellas latinas más importantes, la carrera de Hayek incluye también las películas 'Desesperado' (1995), 'From Dusk Till Dawn' (1996), 'Wild Wild West' (1999) y 'Beatriz at Dinner' (2017).



La mexicana se ha desempeñado como productora en la serie 'Ugly Betty' y en cintas como 'Frida', 'The Prophet' (2014) y 'Septembers of Shiraz' (2015).



Asimismo, Hayek firmó un acuerdo con Lionsgate en abril para producir varias películas en colaboración con este estudio.