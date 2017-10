La banda Rumichaca agrega aire andino a su reggae

El nombre del grupo viene de una palabra del quichua que significa puente de piedra. El término está vinculado al concepto de la banda, un puente de ida y vuelta entre sonidos y fusiones, desde los ecos de un pasado ancestral hasta los aires electrónicos.

Tras tres años de andadura, la banda guayaquileña Rumichaca promociona Smoking in the house, el primer sencillo del que será su primer disco, un homenaje a los comienzos de la banda, un proyecto de fusión de reggae con funk y jazz.



El tema evoca rebeldía sana del artista independiente, que siempre trata de seguir su propia moral, dice Eduardo Ballén, guitarrista de la banda.



El grupo abarca un amplio espectro de géneros, si Smoking in the house suena más a reggae; Perspectiva América -un tema cuya letra aborda el mestizaje y la identidad Latinoamérica- entraña una aproximación abolerada a un género del floclor andino como el yaraví.



“Es una melodía algo oscura, en clave menor para el lamento y la melancolía, pero la voz de Ezequiel Noboa, nuestro vocalista, trae incorporado ese sabor a salsa y bolero que le imprime el contraste con lo latino”, explica Luis Illescas, el contrabajista de la banda.



Illescas considera a Rumichaca como un laboratorio musical en constante evolución en el que cada integrante trae sus intereses e influencias.

La composición, aunque parte de propuestas individuales, termina siendo también una experiencia grupal. “Rumichaca trata de darle a la realidad social melodías, a las historias reales las hace música”, sintetiza Noboa, la voz principal del grupo.



Los vientos andinos están a cargo de Stalyn Aguirre , quien toca instrumentos como quenas y sampoñas. “Comencé a tocar desde los 11 años. Soy guayaquileño, pero la vena andina me viene de mi madre, que es riobambeña”, dijo.



Entre los integrantes de la numerosa agrupación están Enrique Romero, en el piano; Rubén Burgos, en la batería; Jackson Tenesaca en los sintetizadores; además de Kevin Klein y Shalom Mendieta en los coros. Rumichaca prepara para noviembre próximo la grabación de su primer álbum. Entre las canciones de la banda están también temas románticos como Se nos va la noche e interpretaciones acústicas, como Viene.

Inicios



El grupo nació en una primera etapa en 2007, se reencontró en 2014.



Saxofón



Smoking in the house cuenta con el saxofón de Luis Sigüenza.



Concierto



El 30 de noviembre actuarán en Diva Nicotina con nuevos temas.