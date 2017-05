Rubén Blades a Nicolás Maduro: 'Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente'

El cantante panameño Rubén Blades respondió este 18 de mayo del 2017 en su cuenta de Facebook a Nicolás Maduro. El Presidente venezolano se refirió al cantante y le dijo: “Yo soy Pablo Pueblo, Rubén Blades, ¿oíste? Y yo no sé si tú eres Pablo Rico ahora y te olvidaste de tus raíces”, ironizó sobre uno de los temas emblemáticos del compositor.

“Usted se apropia del título de mi canción y se auto titula Pablo Pueblo. Me permito corregirlo: Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente; Pablo Pueblo no divide a su pueblo; Pablo Pueblo administra lo poco que tiene con responsabilidad; Pablo Pueblo no le roba el futuro a su propia gente, desconociendo el mandato de su Constitución”, respondió Blades.

El cantautor y el mandatario están envueltos desde hace semanas en un intercambio público de duros señalamientos.



“¿Qué quiere decir al llamarme "Pablo Rico"? El asunto no es determinar quién es rico o no; el asunto es determinar si esa riqueza se obtuvo en base a la infelicidad de otros, o de forma deshonesta. Pablo Pueblo jamás vivió en el palacio en el que vive usted, ni existió rodeado de lujos, ni actuó como un emperador, como lo hace usted... ¿con el dinero suyo?”, continúa el artista.



Blades ha pedido en reiteradas ocasiones al gobierno y a la oposición venezolana dejar su “ intransigencia ” por el poder y cesar su enfrentamiento en las calles para evitar la muerte de civiles.



Nicolás Maduro enfrenta desde el 1 de abril una ola de protestas opositoras que hasta el momento han dejado 43 muertos y exige su salida del poder mediante elecciones generales.



“A pesar de mis errores, cometidos y por cometer, mi aporte en el balance final no incluirá muertos ni heridos, ni una economía destruida, ni un país en caos y en ruinas”, concluyó el autor de célebres temas como Patria, Decisiones, Pedro Navaja o Buscando América.