Rousseff acusa a Netflix de hacer proselitismo electoral en Brasil

La expresidenta brasileña Dilma Rousseff acusó hoy 26 de marzo de 2018 a la plataforma digital Netflix de realizar proselitismo electoral en Brasil tras el lanzamiento de una serie sobre corrupción en el país en la que, asegura, ataca tanto su reputación como la de su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Voy a denunciar ante autoridades de otros países que Netflix está haciendo campaña política descaradamente pese a que no fue creada para eso", afirmó la exmandataria en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Río de Janeiro.



"Quiero alertar a los otros países porque es bueno discutir ese asunto ya que Netflix no puede hacer campaña política. Si lo está haciendo en Brasil, lo puede hacer en cualquier otro país", agregó la dirigente del socialista Partido de los Trabajadores (PT) y que gobernó el país entre 2011 y 2016 como sucesora y ahijada política de Lula (2003-2010).



La crítica fue dirigida directamente a 'O Mecanismo' (El mecanismo), una serie que Netflix lanzó mundialmente el pasado viernes 23 de marzo de 2018, dirigida por el premiado cineasta brasileño José Padilha y que se inspiró en la llamada 'Lava Jato', la mayor operación de combate a la corrupción en Brasil y que destapó una gigantesca red de corrupción que desviaba recursos de la petrolera estatal Petrobras.



Rousseff ya había acusado de "mentirosa" y "tergiversadora" a la serie en mensajes que publicó el domingo 25 de marzo de 2018 en las redes sociales, pero en la rueda de prensa de este lunes 26 de marzo de 2018 fue más lejos y afirmó que su objetivo es perjudicar electoralmente al PT y la posible candidatura de Lula en las elecciones presidenciales de octubre próximo.



"A propósito de contar la historia de la Lava Jato en una serie basada en hechos reales, el cineasta José Padilha incurre en la distorsión de la realidad y la propagación de mentiras de todo tipo para atacarme a mí y al presidente Lula", dijo Rousseff, que fue destituida en 2016 tras haber sido sometida a un juicio en el Congreso por irregularidades en el manejo de las cuentas públicas.



Pese a que Padilha, conocido como director de la premiada película 'Tropa de Elite' y de la serie también de Netflix 'Narcos', advierte que 'O Mecanismo' es una obra de ficción inspirada en hechos reales y que los personajes y las situaciones fueron adaptados para tener un mejor efecto dramático, durante los ocho capítulos hace referencias a Brasil y al gobierno de Lula.



En su mensaje del domingo, la expresidenta citó diferentes escenas de la serie que hacen referencia tanto a Lula como a ella y que, en su opinión, no coinciden con la realidad o la desfiguran con fines políticos.



En una primera reacción a las críticas, Padilha afirmó irónicamente que Rousseff no supo leer la advertencia de que se trataba de una obra de ficción.



"No voy a pelear con él por los medios, pero quiero decir que la serie es una fake news (noticias falsas) descarada", aseguró la exmandataria este lunes 26 de marzo de 2018.

A mentira tem perna curta. E, agora, a mentira ganha as telinhas de tevê: “O mecanismo”, na Netflix. pic.twitter.com/cU1SO5WUcQ — Dilma Rousseff (@dilmabr) 26 de marzo de 2018

"Pero creo que es importante que la dirección de Netflix sepa bien lo que está haciendo. El director tal vez lo sabe pero la dirección de Netflix no sabe en dónde se metió. No sé por qué una estructura tan grande como esa está haciendo eso", agregó la expresidenta.