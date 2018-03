El nuevo rostro de Nicole Kidman: avejentada, con arrugas y canas

La nueva apariencia de la actriz australiana Nicole Kidman en el rodaje de 'The Goldfinch' llamó la atención de los turistas que pasean por las calles de Manhattan.

Por exigencias de la historia, la intérprete, de 50 años, cambió su tradicional pelo rubio por las canas y un peinado de época. Pero lo que más sorprende de su look avejentado son las arrugas y ojeras en su rostro.



Kidman interpreta a la señora Barbour, una mujer de la alta sociedad americana que se hace cargo de Theo Decker (Ansel Elgort), un joven que milagrosamente sobrevive a un bombardeo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.



La película, dirigida por Brooklyn John Crowley y basada en el libro de Donna Tartt, 'El jilguero', ganador del Pulitzer en 2013, no es la única película que la estrella tiene este año: tiene pendiente de estrenar 'Destroyer', 'Boy Erased', 'Aquaman' y la segunda temporada de la exitosa serie de HBO, 'Big Little Lies'.



No es la primera vez que vemos a Kidman transformándose por su trabajo. En 'Las Horas', donde interpretaba a Virgina Woolf, alteró drásticamente su nariz y ganó el Oscar como mejor actriz protagónica en 2003.