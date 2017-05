Actriz de 'House Of Cards': Donald Trump nos ha robado las ideas

La actriz Robin Wright, que da vida a la primera dama estadounidense en la exitosa serie de Netflix 'House of Cards', contó que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca los ha dejado sin ideas.

"Trump nos ha robado todas nuestras ideas", dijo en una entrevista con Variety durante el Festival de Cannes. No obstante, aunque en el actual clima político no es fácil sorprender con una serie que habla del lado más oscuro del poder, Wright contó que los productores ya saben cómo terminará.



Aunque, eso sí, ella no quiso dar más detalles. La actriz que en la ficción encarna a la brillante, estilosa y despiadada Claire Underwood confesó que al pensar en Trump lo que siente es: "Dios mío, tenemos para cuatro años de esto".



Y afirmó que a quien le gustaría ver en el número 1600 de la Pennsylvania Avenue es a Michelle Obama. "Sería una presidenta fantástica".



Protagonizada por Wright y Kevin Spacey, 'House of Cards' es una adaptación de una miniserie homónima de la BBC que Netflix estrenó con gran éxito en 2013. La quinta temporada tine previsto su estreno para el 30 de mayo.