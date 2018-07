Robin lidera a los Titans en una nueva y violenta serie de televisión

LEA TAMBIÉN

Ya se sabía que Warner Bros. y DC trabajaban en un nuevo concepto para los Titans, el equipo juvenil que vive a la sombra de la Liga de la Justicia. Pero el primer tráiler de la serie reveló que el tono de la serie, que tendrá actores reales y no dibujos animados, será de violencia extrema.

En este primer vistazo, aparece Robin, o Dick Grayson, que evoca su trágico pasado como acróbata de circo, donde murieron sus padres en medio de una función. Y luego se enfrenta a unos bandidos, que le preguntan dónde está Batman. Robin al parecer los mata y luego exclama: ¡Que Batman se joda!



​Video: YouTube, cuenta: TV Guide.



En el avance también aparecen algunos de los miembros que integran la alineación de esta versión de Titans, como Starfire, Raven, Chico Bestia y Dove. No apareció un miembro recurrente en otras versiones, Cyborg, quizás porque, como todos saben, ya es miembro de la Liga de la Justicia.

'Titans' se verá en el último trimestre del año y es una nueva versión del primer equipo juvenil de los superhéroes de DC, que se llamó 'The Teen Titans' o 'Teen Titans', que debutaron en cómic en 1964. El escritor Bob Haney y el dibujante Bruno Premiani reunieron en un equipo a los escuderos de Batman, Flash, Mujer Maravilla y otros miembros de la Liga de la Justicia. Los fundadores fueron Robin, Kid Flash, Aqualad, Veloz y Chica Maravilla.

Desde entonces, han existido variantes de estos conjuntos juveniles y diversas versiones, tanto en las historietas como en la televisión animada. Justamente este agosto se estrenará 'Teen Titans Go! to the Movies', película basada en la serie animada 'Teen Titans Go!', que más bien es de corte paródico y que suma cinco temporadas.



Video: YouTube, cuenta: Warner Bros. Pictures