Robert Redford inaugura Sundance ensalzando relevancia de documentales

El actor y director Robert Redford inauguró el pasado jueves 19 de enero de 2017 el Festival de Sundance, la cinta con el cine independiente más importante de Estados Unidos, ensalzando los documentales, un género que según dijo el propio artista de 80 años tiene una especial relevancia en los tiempos actuales.

Los formatos noticiosos se recortan cada vez más, dijo Redford en Park City, la ciudad del estado de Utah que él escogió hace ya más de 30 años para presidir este certamen sobre producciones al margen de los grandes estudios de cine.



Los documentales son un periodismo que va más allá y es más importante que nunca. El cambio de poder en Washington puede despertar los ánimos y que muchas personas se unan a un contramovimiento, agregó Redford.



El sábado también está convocada en Park City una manifestación en defensa de los derechos civiles que estará liderada por la actriz Chelsea Handler. En todo el país se han convocado cientos de marchas de protesta, entre ellas la "Marcha de las Mujeres" en Washington.



El Festival de Sundance no es político, dijo el actor apenas horas antes de la toma de posesión del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump. No obstante, es importante apoyar a la gente del cine para que cuente sus historias, inclusive las que tienen contenido político.



Entre las películas inaugurales figura el documental 'An Inconvinient Sequel: Truth To Power', la segunda parte de la producción ganadora del Oscar 'An Inconvinient Truth' (2006), en la que el ex vicepresidente estadounidense Al Gore alertaba sobre el cambio climático.



Hasta el 29 de enero se mostrarán más de 120 películas, documentales y cortos de 120 países. Este año se espera ver por las calles de Park City, una pequeña ciudad a la que suelen acudir los amantes del esquí, estrellas conocidas como Jason Schwartzman, Jeremy Renner y Cate Blanchett con películas independientes.



Especial atención se ha puesto en el estreno mundial del documental 'Icarus', sobre el escándalo de doping ruso. Por primera vez desde que huyó a Estados Unidos se podrá ver al exdirector del laboratorio antidoping de Moscú Grigori Rodchenkov.



El cine de habla hispana está representado en la sección de competición internacional World Cinema con la producción chilena 'Family Life', que dirigen a cuatro manos Alicia Scherson y Cristián Jiménez con un guión del escritor Alejandro Zambra; la dominicana 'Carpinteros', de José María Cabral y la mexicana 'Sueño en otro idioma', de Ernesto Contreras.



Además, Salma Hayek estrenará 'Beatriz at Dinner', de Miguel Arteta, en la sección de estrenos. El año pasado Casey Affleck y Michelle Williams estrenaron en Park City 'Manchester By the Sea' el drama que se está llevando esta temporada numerosos premios.



En 2014 ganó en Sundance el drama 'Whiplash' el premio del juardo y del público, la película consiguió después cinco nominaciones a los Oscar, entre ellos el de J.K. Simmons como mejor actor de reparto.