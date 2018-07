Robert De Niro se une al reparto del 'Guasón', protagonizada por el actor Joaquin Phoenix

LEA TAMBIÉN

El actor estadounidense Robert De Niro ultima los detalles para unirse al reparto de un proyecto sobre la figura del 'Guasón', el gran enemigo de Batman, que será interpretado por Joaquin Phoenix en una película centrada sobre los orígenes del personaje, informó este lunes (23 de julio del 2018) la web The Hollywood Reporter.

De Niro, en su primera participación en una película basada en cómics, interpretará al presentador de un exitoso programa televisivo que ejerce un papel fundamental en la conversión del protagonista en una figura criminal.



La revista Variety añade que el guion de la cinta tiene similitudes con el de 'The King of Comedy' (1982), dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por De Niro. En aquel filme, un comediante sin éxito decide secuestrar a un conocido presentador televisivo para conseguir fama y reconocimiento.



La cinta será dirigida por Todd Phillips, autor de la trilogía de 'The Hangover'. El guion corre a cargo de Scott Silver y Philips. Contará los orígenes del guasón y los sucesos que le llevaron a convertirse en ese mortífero criminal.



La historia se desarrollará en Gotham City durante la década de 1980 y apostará por un tono más dramático que las habituales películas basadas en cómics.



El proyecto, cuyo rodaje comenzará en septiembre en Nueva York, forma parte de una nueva serie de películas de DC Comics con un ángulo diferente al del universo que se venía desarrollando hasta ahora en trabajos como "Suicide Squad", donde Jared Leto interpretó al guasón.



Se espera que Leto retome el personaje en la secuela de 'Suicide Squad' que dirigirá Gavin OConnor.