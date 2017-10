Rimas de Guanaco y Emicida, en el Teatro Sucre

La esencia del hip hop puede descifrarse entre sus versos rápidos y sus historias contundentes. Un territorio del arte donde el ecuatoriano Guanaco y el brasileño Emicida se desprenden de sus banderas para convertirse en parientes musicales. Un encuentro fraterno que tendrá lugar en el Teatro Nacional Sucre, este viernes 20 de octubre del 2017, en un concierto.

Al igual que su fama, Emicida se ganó su nombre artístico en la calle y en las quermeses, en las batallas de freestyle (rimas improvisadas), donde se convirtió en el ‘homicida’ de otros grandes cantantes de rap, conocidos como MC. La fusión de esos dos términos le dio forma a uno de los nombres más reconocidos dentro del hip hop brasileño.



Un género “siempre presente en el repertorio de cualquier niño de las zonas periféricas, que es lo que fui”, dice Emicida en una entrevista desde Brasil. Una vocación que encontró profundidad y fuerza en su gusto por la lectura. “De joven leía muchos cómics y eso me despertó un gusto profundo en la lectura mientras iba creciendo. En casa, mi madre también leía mucho y eso fue un parámetro para mí”, recuerda.



La realidad de los que están en los márgenes de las ciudades, oprimidos y desfavorecidos son personajes y escenarios frecuentes en sus canciones. “Pero el amor, mi hija, mi ciudad, un viaje, son cosas que también pueden inspirar”, dice el rapero que también ha adoptado algunos elementos de la música popular brasileña en sus producciones.



“Estoy muy influenciado por la música brasileña, la samba es algo muy marcado. Pero mi batalla es para evitar que mi arte tenga etiquetas”.



Un arte que no busca comparación, dice, y que siempre está en busca de “encontrar nuevas maneras de poner en la mesa temas necesarios o incluso sobre los que simplemente no se quiere hablar”.



“Nunca había tenido la oportunidad de salir de gira y mostrar mi música a mis hermanos en América Latina”, dice el artista que se presentará por primera vez en el Ecuador, como una muestra de su voluntad por tender puentes musicales entre ambos países.



Esta también será la primera vez que el MC ecuatoriano Guanaco presente su repertorio en el escenario del Teatro Sucre. “En la Plaza del Teatro sí hemos tocado. Pero dentro, creo que es la primera vez que hay un encuentro de la cultura hip hop”, dice el artista sobre un encuentro para el que ha preparado un repertorio con un par de hits y temas con sonoridades locales, además de una sorpresa junto a Emicida.