Rihanna indagará en sus raíces en su nuevo disco de dancehall

La cantante Rihanna, oriunda de Barbados, grabará un nuevo disco de estilo dancehall en el que indagará en sus raíces caribeñas, informó hoy (19 de julio del 2018) la revista Rolling Stone, citando a los productores involucrados.

Compositores y productores de Jamaica alcanzaron más de "500 grabaciones" para el álbum, informó el medio. Según la publicación, el álbum saldrá por su sello Label Roc Nation. El último álbum de Rihanna fue 'Anti', presentado en el 2006.



El dancehall, un género tradicional de música popular jamaicana surgido en 1970, tiene elementos de reggae, ska, rocksteady y dub.

Video: YouTube, cuenta: Rihanna.

Rihanna apeló en canciones suyas como Man Down (2010), You Da One (2011) y Work a elementos del dancehall. También en sus primeros dos álbumes 'Music of the Sun' (2005) y 'A Girl like Me' (2006) suena este estilo.

La cantante pop, de 30 años, ganó hasta ahora nueve premios Grammy y otras numerosas distinciones.