Ricky Martín reveló su deseo más íntimo para sus hijos Valentino y Matteo

El cantante puertorriqueño Ricky Martin confesó su deseo de que su dos hijos, Valentino y Matteo de nueve años sean gay.



"No lo sé, mis hijos están muy jóvenes. Pero desearía que fueran homosexuales. Es una cosa muy especial", dijo el astro boricua en el programa Good Morning America de ABC.



El artista también habló del radical cambio en su vida tras revelar al mundo su sexualidad y dijo que le gustaría poder hacerlo nuevamente.



"Siempre digo esto, desearía poder volver a salir del clóset. Porque me sentí increíble. Ese momento en que escribí la carta y la publiqué en Twitter, y presioné enviar. La libertad, la sensación de liberación fue tan poderosa, a eso me refiero diciendo que desearía poder volver a salir porque me pareció increíble. Y después de eso, la gente viene y me dice muchas gracias por salir. Por ti entiendo mejor a mi padre. Yo entiendo a mi hermana mejor. Entonces, es algo importante que hacer", expresó el intérprete.



Ricky Martin reveló su identidad sexual en el 2008, tras haberse convertido en padre. "La forma en la que veo las cosas ahora que no tengo que esconder nada, de ninguna manera o modo: veo colores. Luego ves el arcoiris. Ahora comprendo por qué el símbolo del orgullo gay es el arcoiris. Es simplemente real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte", declaró.



La declaración de Ricky Martin con respecto a la sexualidad de sus hijos ha generado opiniones divididas en las redes sociales.



El talentoso artista podrá recibir su primer Emmy por su conmovedora participación en el filme, 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story'.



El intérprete de La mordidita y Disparo al corazón dijo que se sintió identificado con su personaje ya que al igual que él, Antonio D'Amico, novio del fallecido diseñador Gianni Versace también luchó con revelar su sexualidad.

