Richard Gere alaba la política alemana y a Angela Merkel

El actor de Hollywood Richard Gere alabó nuevamente el liderazgo político de Alemania y en especial la figura de la canciller Angela Merkel, en un momento en el que a escala internacional preocupa el rumbo que toma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Me alegra y estoy muy agradecido de que los alemanes estén haciendo ahora lo correcto, que asuman responsabilidades tanto en el plano moral como a favor de la estabilidad", señaló el intérprete en declaraciones que publica la revista de farándula alemana "Gala" este 8 de junio del 2017.



Gere no escatimó elogios para con la canciller Angela Merkel, con quien se reunió en la sede del Gobierno germano en febrero, coincidiendo con la celebración en la capital alemana del Festival de Cine de Berlín, Berlinale.



"Siempre me sentí fascinado por ella (Angela Merkel) pero desde ese momento me parece que ella es magnífica", apuntó. El actor estadounidense, comprometido a nivel personal con la defensa de los derechos humanos sobre todo en la región montañosa del Tíbet, ocupada por China, es un crítico acérrimo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"A día de hoy estamos muy conectados unos con otros en el planeta. En ese contexto algo como el 'trumpismo' es un pensamiento cavernícola", recalcó. Recientemente, en otra entrevista, Gere no dudó en calificar al mandatario estadounidense de "vergüenza nacional".