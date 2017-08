Ricardo Arjona dice que 'es difícil dar esperanza' ante sucesos mundiales 

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona dijo hoy, 15 de agosto de 2017, en San Juan, donde se presentará en Puerto Rico el 20 y 21 de octubre próximos como parte de su gira Circo Soledad, que "es difícil dar esperanza" ante los incidentes que recientemente han ocurrido en Estados Unidos y en otros países.

"Ahora muy pocas válvulas de escape. La desesperación ha llevado a muchos de nuestros pueblos y del mundo a elegir más con el hígado que la cabeza", sostuvo hoy Arjona en una rueda de prensa en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan, donde actuará esos dos días de octubre.



El destacado artista, quien el pasado mes de abril fue homenajeado por su trayectoria musical en los Premios Billboard, agregó que dichos sucesos, como el que pasó el pasado fin de semana en Charlottesville, Virginia (EE.UU.), no solo ocurren en el país norteamericano, sino en América del Sur, como en Venezuela.



Sobre el país suramericano, Arjona contó que cuando fue estudiante en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en medio de la guerra civil, había un letrero "muy importante" que decía: "Cuidado hermano revolucionario, que te estés graduando de explotador".



"Los pueblos latinoamericanos hemos sobrevivido a una costumbre de saqueo a mansalva, pero es peor cuando se hace justamente a nombre de la revolución o del pueblo. No hay nada más triste que eso", indicó.



"Es una crisis histórica. Nosotros, los latinoamericanos venimos de una sociedad convulsionada", añadió el intérprete de reconocidos temas como Mujeres, Historia de un taxi, Dime que no, entre otras.



Sobre su gira, Arjona la arrancó en los recintos mexicanos de Toluca, Querétaro y Puebla, y continuará la misma por 15 ciudades de Estados Unidos, empezando en el Coliseo de El Paso (Texas) el 7 de septiembre y recorrerá durante el otoño lugares como Phoenix (8 de septiembre), Los Ángeles (9) y Dallas (17).



"Pasamos la brecha terrible del tour. Ha sido el año con la puesta de escena más difícil. Nos costó casi doce conciertos para divertirme", contó el autor de otros clásicos como Sin daños a terceros, Jesús es verbo, no sustantivo, Asignatura pendiente, Casa de locos.



Y sobre su decimoquinto álbum de estudio, 'Circo Soledad', tiene 14 canciones inéditas que grabó en cuatro países y cinco ciudades diferentes y con productores de la talla de Michael Brauer, ingeniero de sonido de John Mayer, los Rolling Stones y Coldplay.



'Circo Soledad' sorprende con arreglos de rock, mariachi y acordes de salsa, sin perder el sello clásico de las baladas tradicionales de Arjona con temas de amor y desamor, crítica social y toques políticos.