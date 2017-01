Revelan la verdadera causa de la pérdida de peso de Brad Pitt tras su separación de Angelina Jolie

Brad Pitt fue ovacionado por sus colegas del cine y la TV cuando se presentó en los Globos de Oro el pasado 8 de enero, el primer gran evento al que asiste desde su mediática ruptura matrimonial con Angelia Jolie.

El aspecto de Pitt, de 53 años, tampoco fue indiferente. La prensa especuló que el actor estaba más delgado debido a una fuerte depresión, sin embargo, su nueva figura responde a un interés personal por verse mejor.



Una fuente cercana al protagonista de Aliados reveló que "perdió un montón de peso" a la revista US Weekly. "Se está enfocando en sí mismo. Se cuida de que lo que come y tiene un chef que le prepara comida saludable", confirmó el informante al citado medio.



Y añadió: "Ha estado caminando mucho al aire libre. Se ha tomado el tiempo para concentrarse en sí mismo. Busca limpiar su vida y comer bien".



El pasado 10 de enero la ex pareja dio a conocer su primer comunicado conjunto desde que iniciaran su separación el año pasado. Jolie, de 41 años, solicitó el divorcio de Pitt en septiembre pasado, dos años después de su boda. Además, pide la custodia total de los seis hijos de la pareja.