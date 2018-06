'Un regalo final': la revelación de la madre del rapero XXXTentacion que generó un nuevo misterio

LEA TAMBIÉN

XXXTentacion se preparaba para ser padre al momento de su muerte. Cleopatra Bernard, madre del fallecido rapero sorprendió a los fanáticos del artista con la noticia."Él nos dejó un regalo final", escribió Bernard en su cuenta de Instagram junto con la foto del ultrasonido.

Hasta el momento no está claro quién es la madre del hijo de XXXTentacion, cuyo verdadero nombre es Jahseh Onfroy, pero fuentes aseguran a TMZ que estaba en una relación hace meses con una mujer cuya identidad no ha sido revelada. Aseguran que no se trata de su ex pareja, Geneva Ayala, quien lo denunció por violencia doméstica tras haberla golpeado mientras se encontraba embarazada en 2016.



Según la imagen tomada el 23 de abril, la novia del famoso estaba de ocho semanas, lo que significa que ahora tiene cuatro meses de embarazo y que el bebé de XXXTentacion nacerá en el mes de noviembre.

He left us a final gift.

Allegados al artista aseguraron a TMZ que el rapero no había contado la noticia porque quería que su novia tuviera un embarazo tranquilo sin estrés.



XXXTentacion fue asesinado a tiros a la salida de una tienda de motocicletas en Deerfield Beach el lunes, 18 de junio del 2018, antes de las 04:00 p. m. El joven músico fue interceptado por dos hombres encapuchados, y uno con máscara roja le disparó y le causó la muerte. Las autoridades creen que se trató de un robo.