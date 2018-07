Con el retrato de su esposa junto al mar: la foto que muestra el amor para toda la vida de un hombre que conmovió a Italia

LEA TAMBIÉN

La foto dice más que 1 000 palabras. Muestra a un hombre sin consuelo mientras observa el mar sentado sobre un muro con un retrato, en el lugar que había sido el favorito de su esposa.

La imagen fue tomada en Gaeta, en la costa occidental de Italia. Giorgio Moffa, dueño del restaurante Antica Pizzería Ciro, estuvo varios días observando a ese adulto mayor que se sentaba ahí todas las mañanas, llorando porque su amor ya no podía ver el azul ni sentir el olor del mar.



Un día Moffa decidió hablarle para conocer su historia. Y le tomó una foto que publicó en Facebook, donde se volvió viral y conmovió a miles de personas.



"Hace varios días que viene, no conozco a esta persona maravillosa: solo sé que el suyo fue ciertamente un gran amor. Lo vi llorar y creo que ya no nacen hombres como ese. Un gran abrazo querido amigo, eres un gran hombre", escribió Moffa en Facebook el pasado 1 de julio del 2018.



Desde entonces, su publicación ha alcanzado más de 7 000 reacciones, 390 comentarios y 4 100 compartidos. Usuarios, en sus lenguas natales, resaltan el gesto de este hombre.



"Perdí un hijo, dos hermanos cuando eran jóvenes, sé lo que significa el dolor de perder a quien se ama e intentar volver a comenzar a vivir", explicó Moffa al diario Repubblica.



La imagen fue compartida y comentada por miles de personas. La mayoría estuvo de acuerdo en considerarla la prueba de que, después de todo, el amor para toda la vida tal vez existe.