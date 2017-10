Retrasan show de U2 en Argentina por partido de selección de fútbol

La banda irlandesa U2 retrasará el inicio de su concierto de hoy (10 de octubre de 2017) en Argentina para que no coincida con el crucial partido que jugará la selección albiceleste en Ecuador en la clasificación al Mundial de fútbol Rusia 2018, informaron los organizadores del show.

La selección entrenada por Jorge Sampaoli se enfrentará a Ecuador en Quito a las 18:30 hora de Ecuador, un duelo en el que podría quedar fuera del Mundial si no gana.



U2 iba a empezar a tocar en el Estadio Único de la ciudad de La Plata, unos 50 kilómetros al sur de Buenos Aires, apenas media hora después, a las 21:00.



Según informó hoy en su cuenta de Twitter la compañía de producción de espectáculos DG Entertainment Group, U2 tocará finalmente esta noche a las 22:20 horas de Argentina.

⚠️ URGENTE ⚠️ Cambio de horario de U2 esta noche. El partido se transmite en directo en el estadio 🏟

▶️ Gallagher 19hs

▶️ U2 22.10 hs. pic.twitter.com/GA46OpBxQR — DG Entertainment (@DGEArgentina) 10 de octubre de 2017



Noel Gallagher, en tanto, actuará como estaba previsto a las 19:00 horas. Entre el show del ex Oasis -que es también un fanático del fútbol, hincha del Manchester City- y el de los irlandeses se proyectará el partido de la selección argentina en las pantallas del estadio.



U2 llegó a Argentina en el marco del tramo final de su gira mundial The Joshua Tree, que celebra los 30 años de su emblemático disco, que incluye temas como Where The Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For y With Or Without You.

La banda liderada por Bono tocará todo el disco de principio a final. Después de los shows de hoy y mañana en Argentina, seguirán viaje a Chile y Brasil, donde concluyen la gira.