Tiestos, entre los mejores restaurantes de América Latina

La capital azuaya presume de tener uno de los mejores restaurantes de América del Sur. TripAdvisor, la web de planificación y reservas de viajes, ubicó a Tiestos en el decimotercer lugar entre los mejores restaurantes de lujo y el único ecuatoriano en esta categoría.

Tiesto nació en el 2009 de la mano del chef cuencano Juan Carlos Solano. Su visión y misión fue romper todos los esquemas establecidos de la comida y el servicio. Su concepto se basa en la pambamesa, entendida como un espacio para compartir la comida.



Empezó cocinando en ollas de barro y, para no caer en un concepto minimalista y arquitectónico de un plato presentado para una sola persona, creó la propuesta de servir en coloridos tiestos grandes, que marcan la identidad cuencana.



Ala mesa de los clientes llegan los llamativos platones con langostinos, medallones de carne en champiñones, pollo en queso azul, lomo fino en salsa de mora e ishpingo, entre otros, para compartir con los presentes. “Acá no hay imitaciones en los platos y cada receta es única”, dice Solano.



El ambiente del restaurante es acogedor. La casona está decorada con elementos que identifican a la capital azuaya, como los sombreros de paja toquilla, polleras de la Chola Cuencana y artesanías.



Solano ofrece un servicio casi personalizado en las mesas. El chef y cada uno de los meseros orientan para que el cliente pueda escoger entre las opciones de platos fuertes y postres, ya sea en sabores y texturas.



“Hay momentos en que se vuelve difícil llegar a todas las mesas porque todo el restaurante está lleno”, cuenta Solano. Él cree que ya no basta con brindar un buen servicio sino que hay que establecer un vínculo directo con cada uno de los clientes, proporcionándoles en cada visita un deleite culinario, sensaciones que le hagan repetir su visita.



Los tres primeros años de funcionamiento del restaurante “fueron complicados porque la gente ingresaba a pedir platos comunes y se sorprendía cuando les hablaba de un lomo fino a la crema y tomate. Tiestos revolucionó la gastronomía cuencana”, dice.



Para el cuencano Joaquín Cárdenas, Tiestos fusiona la cocina con el arte y la ciencia, y eso le hace atractivo al paladar. “Por eso vengo siempre con mi familia y amigos”, finaliza.