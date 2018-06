El italiano Osteria Francescana, elegido mejor restaurante del mundo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El restaurante italiano Osteria Francescana, del chef Massimo Bottura, fue elegido este martes en Bilbao (España) como “el mejor del mundo” por la lista británica The World's 50 Best, repitiendo el triunfo de 2016.

Osteria Francescana, situado en la ciudad de Módena, sucede así al neoyorquino Eleven Madison Park, del chef suizo Daniel Humm, que el año pasado encabezó la lista elaborada por la revista británica Restaurants y en esta edición quedó en cuarta posición.



“Mi primer pensamiento va a mi equipo en Módena, en Florencia”, dijo un eufórico Bottura al recoger el premio. “Esto es una cosa sorprendente, es algo que hemos construido juntos”, añadió dirigiéndose al parterre de chefs de Europa, las Américas, Asia y África.



En segunda posición de esta controvertida pero influyente lista quedó el español Celler de Can Roca, de la ciudad catalana de Gerona y ganador en 2013 y 2015. La tercera fue para el francés Mirazur, del chef argentino Mauro Colagreco.



El 'top 10' distinguió además con la quinta posición y como mejor restaurante de Asia al establecimiento tailandés Gaggan, dirigido por el chef indio Gaggan Anand, instalado en este país desde hace 11 años. Los peruanos Central y Maido ocuparon respectivamente la sexta y séptima posición.



Por su lado, el francés Cédric Grolet fue elegido mejor pastelero, por su labor en el establecimiento Meurice, en París.



En la gala fue igualmente premiado por toda su trayectoria el chef peruano Gastón Acurio, que a sus 50 años ha sido uno de los grandes promotores de la cocina de su país en el extranjero.



Formado en París, su principal restaurante es Astrid y Gastón, que abrió en Lima en 1994 con su mujer alemana y que en la lista de este año perdió seis posiciones, pasando del número 33 al 39.



“La cocina une a la humanidad. Cuando celebramos nuestras diferencias sólo pueden ocurrir cosas buenas”, declaró el chef peruano al recibir el galardón en el palacio Euskalduna de Bilbao.



Buen desempeño tuvo por su lado el chileno Boragó, del chef Rodolfo Guzmán, que escaló 15 puestos, hasta el 27.



La lista 50 Best cumplió con ésta su 17ª edición, más allá de las numerosas críticas recibidas en los últimos años, en particular de varios chefs franceses, que criticaron su metodología y acusaron de opacidad a los organizadores.



En el caso de la prestigiosa guía francesa Michelin, de gran tradición, sus inspectores anónimos puntúan los establecimientos en base a cinco criterios.

El procedimiento es muy diferente para la lista de los 50 Best Restaurants : 1 040 votantes de 26 regiones del mundo deben seleccionar 10 restaurantes que hayan visitado en los últimos 18 meses, y puntuarlos según la “experiencia” que hayan tenido. Su jurado está formado por chefs, críticos y “gourmets muy viajados ” .