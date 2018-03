Reproducen en Londres una estatuta iraquí destruida por los yihadistas

Una estatua iraquí, destruida por el grupo yihadista Estado Islámico, fue reproducida e inaugurada el miércoles en Trafalgar Square, en Londres, una iniciativa para celebrar la cultura iraquí.

Esta estatua de un Lammasu, que tiene cuerpo de toro, alas de águila y cabeza de hombre, fue realizada por el artista estadounidense de origen iraquí Michael Rakowitz, a partir de

10 500 latas de mermelada de dátiles en conserva.



La estatua que mide 4, 5 metros de alto y pesa seis toneladas, fue nombrada 'The invisible enemy should not exist' (El enemigo invisible no debería existir) .



Se trata de una réplica de una estatua construida 700 a. de C. a las puertas de Nínive, en Mesopotamia. Fue destruida por el grupo Estado Islámico en 2015 en el sitio arqueológico de Nimrud.



“ Para mí, esta estatua representa muchas cosas ”, explicó Michael Rakowitz a la AFP . “ Evoca tanto la deshumanización del pueblo iraquí como las pérdidas que ha sufrido ” .



Esta realización forma parte de un proyecto que se propone reproducir 7 000 objetos y obras de arte robadas de los museos iraquíes o destruidas desde el inicio de la guerra de Irak en 2003.



El artista dijo que optó por trabajar con las latas de jarabe de dátiles para representar una industria que fue floreciente en Irak, antes de sucumbir por la guerra.

Michael Rakowitz posa para una fotografía durante la presentación de su obra hoy 28 de marzo de 2018. Foto: Archivo/EFE.

La reproducción de esta estatua en Londres constituye “un acto de resistencia ” contra el extremismo islamista, estimó el alcalde de Londres, Sadiq Khan.



“ Esto envía un mensaje claro: no nos dejaremos desafiar, atemorizar o intimidar, permaneceremos unidos ” , declaró a la AFP .



La obra fue instalada para permanecer instalada durante dos años sobre uno de los cuatro zócalos que bordean la plaza de Trafalgar Square, que, contrario a los otros tres, nunca ha sido decorado con una escultura permanente.