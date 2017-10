René Ramírez sobre Yachay: ‘Que los órganos (de control) se pronuncien’

No está obligado a acudir a la Asamblea Nacional para hablar sobre Yachay, pero lo hizo. Con esta aclaración arrancó su comparecencia René Ramírez, exsecretario Nacional de Educación Superior.

Su llegada se dio antes de las 15:00 de este miércoles 11 de octubre del 2017, a la Comisión de Educación de la Legislatura.



En los primeros 10 minutos, hizo un acercamiento a la realidad educativa del país y Latinoamérica, así como sus acciones dentro de la cartera de Estado que presidió. Por ejemplo, citó que la deserción de los universitarios pasó del 75% al 20%.



También habló de temas relacionados a la gratuidad, el fomento de la innovación, etc. A su juicio, se dio énfasis a las áreas para el cambio de la matriz productiva. Explicó sobre la extensión de terreno en Yachay. La Ciudad del Conocimiento, en el parque industrial, tiene 4 000 hectáreas. Mientras que otros parques como el de Corea del Sur cuentan con 10 000 hectáreas.



Ramírez sostuvo que hay 30 edificios nuevos, 724 unidades habitacionales nuevas y 10 haciendas rehabilitadas. Entre ellas el centro infantil del buen vivir, unidad del milenio, instituto técnico y tecnológico.



"No podemos nosotros querer evaluar a Yachay como si fuera Silicon Valley (EstadosUnidos)", señaló Ramírez, quien resaltó obras como canchas deportivas, plazas y otros. "Tenemos que ver la parte en donde hay problemas pero también las que sí se hizo".



Sostuvo que “ningún miembro del Directorio participó en ninguna de las fases de contratación (Yachay), por lo que no tiene responsabilidad en los hechos. Eso hay que aclararlo".



La comparecencia continúa. Hasta el momento (16:40) el asambleísta Pedro Churuchumbi (CREO) hizo varias consultas sobre el crédito chino, las edificaciones y demás.

Ante esto, Ramírez sostuvo que los temas de presupuesto no son aprobados por el directorio sino por la parte gerencial. "Quienes tienen que determinar algo son los organismos de control. Hay que pedir a los órganos que se pronuncien".