Reik y Melendi destilaron romanticismo en concierto en Guayaquil

La banda mexicana Reik y el cantautor español Ramón Melendi desataron gritos de histeria entre sus seguidoras, que celebraron y corearon sus canciones durante el primero de los dos conciertos de los artistas en Ecuador.

Grupos de amigas y parejas de enamorados asistieron a la presentación del trío mexicano y del cantautor español, un show marcado por el romanticismo, la noche de este jueves 2 de febrero en el Centro de Convenciones de Guayaquil.



La banda mexicana inició su show cerca de las 21:30 con la canción We only have tonight. Jesús Alberto Navarro, vocalista de la agrupación, saludó a los asistentes y resaltó su alegría de volver a Ecuador después de casi tres años.



El grupo, con 12 años de trayectoria, ofreció una hora y media de concierto durante el que tocaron éxitos como Noviembre sin ti, Ya me enteré y Voy a olvidarte. Y finalizaron su intervención con Qué vida la mía, uno de sus temas más famosos.



Arianna Mite, vicepresidenta del club de fan de Reik en Ecuador, dijo estar muy emocionada por la visita de su grupo favorito.



Previo al concierto esperaron la llegada de sus ídolos al país durante más de cinco horas, el pasado miércoles en el Aeropuerto de Guayaquil. En el hotel, las fanáticas del Club pudieron compartir un momento con los artistas horas antes de la presentación.



Jesús Navarro (voz), Julio Ramírez (guitarra acústica) y Gilberto Bibi Marín (guitarra eléctrica), integrantes del grupo pop, se presentarán en Quito este sábado 4 de febrero, a las 20:00, en el Coliseo Rumiñahui, con la actuación de fondo de Melendi.



El español apareció en el escenario sobre las 23:50 del jueves. El público coreó Tú de Elvis, yo de Marilyn, canción con la que abrió un concierto en el que interpretó además temas como La promesa y Cheque al portamor.



El cantautor agradeció al público por el cariño. “Siempre ha sido un honor venir a Ecuador, es el país que primero nos abrió las puertas en América Latina", dijo.