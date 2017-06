Reguetoneros y promotores están inquietos por regulación de Supercom

Después del comunicado emitido, ayer miércoles 31 de mayo del 2017, por la Superintendencia de la Comunicación y la Información (Supercom) acerca de la regulación de la música reguetón en las radios, varios artistas, promotores y miembros de la industria se han mostrado preocupados.

Este comunicado indica que el reguetón y la música urbana deberán sonar en horarios específicos, esto con el fin de garantizar los derechos de los niños y adolescentes con respecto al contenido de las canciones.



Jeisser Vernaza, integrante del dúo de reguetón Irmao, cree que esta regulación perjudica a los artistas de la música urbana. “Se va a generar un inconveniente con los locutores porque van a poner nuestra música en horarios específicos. Suenas menos, tienes menos oportunidades de que la gente te escuche”, indicó el artista.



Una representante de artistas de ese género, quien pidió que su nombre se mantenga en el anonimato, cree que esta regulación estereotipa al reguetón, asumiendo que todas las canciones de ese género son ofensivas. “Si se ponen a censurar las letras ofensivas botarán canciones de rock, de pop, de bachata. De un montón de géneros y entonces la radio se quedaría sin música para tocar”.



El superintendente de Comunicación e Información, Carlos Ochoa, defendió este jueves 1 de junio esta medida con un mensaje a través de su cuenta de Twitter: “La LOC (Ley Orgánica de Comunicación) no censura ritmos, regula contenidos, si existe vocabulario sexualmente explícito o que incita al odio, es susceptible a un proceso”.



“Es una regulación innecesaria. Parece ser un estereotipo en contra del reguetón, porque las letras fuertes hay en muchos géneros e idiomas. Lo que van a lograr es que la gente no nos escuche porque se lo prohíben. La solución es verificar el contenido de las letras de la música en general”, indicó Vernaza.



La representante de artistas opina que grandes intérpretes de estos géneros, como Maluma, J Balvin o CNCO quedarían parcialmente fuera de las emisiones radiales, lo que ocasionaría un grave problema: que la gente ya no consuma el producto de las radios nacionales a falta de la música que quiere escuchar.



“La Supercom busca que las emisoras eduquen y culturicen. Hay niños que oyen las radios en esos horarios, por eso hacen que suenen solo cierto tipo de canciones”. Troy Alvarado, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (Sayce), también opina que la Supercom está generalizando a toda la música reguetón y urbana con cierto tipo de contenido. “A lo que se debería referir el comunicado es a cualquier contenido que tenga lenguaje explícito que afecte a los menores de edad”.