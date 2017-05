La reforma al 1x1 genera debate entre los artistas ecuatorianos 

A 24 horas de terminar su mandato, el presidente saliente Rafael Correa aprobó una reforma al artículo 75 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Cultura, en el que se regula la difusión de los contenidos musicales que se producen en el país.

Entre los cambios que se incluyeron en este artículo está que la música ecuatoriana transmitida por radios locales deberá difundirse en horarios de alta recepción, de acuerdo con la regulación que emita el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom).



Otra modificación señala que se deberá incluir de manera equitativa a autores, ejecutantes e intérpretes nuevos y reconocidos, así como el contenido musical que haya sido realizado al menos durante el último año previo a la difusión.



El músico, compositor y catedrático Nelson García sostiene que, en principio, estas reformas son buenas, pero la mayoría de veces estos documentos solo quedan en retóricas. “No estoy muy de acuerdo con el 1x1, pero ya que existe creo que sí es positivo que la música nacional se pase en un horario decente y no en bloque a las tres de la mañana”.



García agrega que hay que apoyar a todas las iniciativas que ayuden a que la música nacional se difunda. Lo que le preocupa es quién está a cargo y cómo se van a aplicar esas regulaciones.



Steven Dagenais, ‘Stich’, vocalista de Los Bueyes de Madera y autor del proyecto solista ‘Jardines de la memoria’, explica que nunca estuvo de acuerdo con el 1x1 porque siempre la vio como una ley política. “Las radios son empresas privadas y deberían tener la libertad de poner lo que se les dé la gana. En ese sentido, concuerdo con los radiodifusores en no estar de acuerdo con la Ley del 1x1”.



Una vez que pasó esta Ley, y sabiendo que puede tener beneficios para los autores, se dio cuenta que estos deben ser consecuentes con la industria. “Ahora se puede producir música de mejor calidad -dice Stich- ya que la oferta de insumos y bienes musicales es mucho mayor”. A su criterio, hay un catálogo de buena calidad para transmitir por las radios porque la industria local cuenta con géneros como pop, rock, folclor, música hipster, reguetón, salsa, chicha.



Dagenais señala que las reformas son importantes porque en las principales radios se repetían constantemente las producciones de artistas, como Tercer Mundo, Tranzas o Au-D, con canciones de hace 15 o 20 años. “Ahora las producciones nuevas van a tener más espacio”, dice.



Por su parte, Carlos Grijalva, músico ecuatoriano autor del proyecto ‘En Clave Ecuador’ que recorre los sonidos tradicionales del país, cree que todas las reformas que se puedan hacer a favor de la producción nacional son positivas. Sin embargo, explica que lo más importante es el acercamiento que puedan tener los artistas con los medios y la apertura de ambas partes para generar mejores productos. No solo es tener en cantidad, sino tener mayor calidad.



“Los medios se quejan de que parte del problema es la calidad de productos que se les presenta, porque no hay una industria sustentable que permita tener productos de calidad. Grabar un disco aquí es sumamente caro y no hay un retorno económico que vuelva sustentable esa inversión: por más que suenes en la radio eso no significa que tengas trabajo”, sostiene.



En el decreto N° 1427 se argumenta que esta modificación se da para terminar los mecanismos de cumplimiento de las obligaciones de los radiodifusores en lo relativo a la transmisión de contenido nacional. Asimismo, en el documento presidencial se añade que la medida evitará que la música nacional se transmita durante segmentos considerados de baja audiencia.