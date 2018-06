Una reflexión sobre la apatía desde la danza y el teatro

LEA TAMBIÉN

Cinco hombres persiguen a una mujer. Ella corre para escapar, pero no lo logra. Los hombres la acorralan y comienzan a manosear su cuerpo. La mujer insiste en su lucha por huir pero ellos, embriagados de lujuria, no la dejan en paz. Mientras cada uno de estos hombres la ultraja, la gente apostada en las cercanías mira para otro lado, como si no pasara nada, como si lo que estuviera sucediendo a sus espaldas fuera algo normal.

La normalización de la violencia hacia las mujeres y la apatía que la sociedad está adoptando frente a este problema social es parte de las reflexiones que el director colombiano Vladimir Rodríguez propone en ‘¿Qué hubiese sido mejor: haber prestado mucha más, o algo menos de atención?’, la obra que la Compañía Nacional de Danza del Ecuador (CNDE) estrena hoy, 28 de junio del 2018.



A la reflexión sobre la apatía por la violencia de género y sus consecuencias se suman otras vinculadas con el desprecio que la gente tiene frente a muchas personas que son parte de su vida cotidiana como el mendigo de la calle, los ancianos, los discapacitados o el que simplemente es diferente y por eso es marginado.



Ambientada en un mundo postapocalíptico, donde los seres humanos se han convertido en una especie de zombis o de animales carroñeros, los bailarines del elenco de la CNDE usan su cuerpo y su voz para cuestionar al público sobre la incapacidad de las personas para prestar atención a la gente que tiene enfrente.



En algunas ocasiones, la solución a esa apatía generalizada es sencilla. Basta con alzar la mirada para que el otro deje de ser alguien invisible, otras veces la reacción solo llega con un enfrentamiento, con un choque de cuerpos que luchan sin descanso por romper con la parálisis en la que han caído.



Rodríguez, director de la compañía Cortocinesis de Bogotá, cuenta que la pregunta que dio pie a la construcción de esta obra la encontró en un texto escrito por el dramaturgo argentino Rodrigo García, quien perfila a la sociedad contemporánea como una sociedad donde abunda la apatía.



“Lo que nos propusimos mostrar en el escenario -dice- son las cosas frente a las que somos apáticos y tratar de entender el porqué de esa apatía. Nos centramos en temas como la violencia, la discriminación y la marginalidad”.

La exposición de estas apatías es puesta en escena a través de metáforas que hablan por medio del cuerpo y la voz de los bailarines, quienes se cuestionan por qué hay imágenes que no son agradables, y que son rechazadas.



El elemento creado para hacer visibles estas metáforas es el monstruo. A través de su existencia se exacerban situaciones cotidianas. Se deforma a la persona que sufre de discriminación o marginalidad, para que el público se pregunte por qué ha desviado su mirada de estas personas.



A criterio de Rodríguez, durante el mes de montaje de la obra, la CNDE se convirtió en un laboratorio de sociología y creatividad a través de la coexistencia del teatro y la danza, donde aplicó el sistema pedagógico llamado piso móvil.



La pieza también está inspirada en la obra de una coreógrafa francesa que inventó un mundo postapocalíptico protagonizado por los sobrevivientes de una gran catástrofe. Rodríguez cuenta que esta idea le llamó mucho la atención, porque las catástrofes tienen la capacidad de homogeneizar a la gente. “Cuando suceden no hay estratos o jerarquías. Todos estamos al mismo nivel”.



Otro de los elementos que introduce al público en este mundo postapocalíptico es la música creada por Mauricio Proaño, quien logra que el ruido se convierta en una escena más de la obra. Todo con la intención de afectar a la gente de alguna manera.



La primera temporada se extenderá hasta el viernes 6 de julio. Las funciones se realizarán en la sede de la compañía (Río Coca y París) desde las 20:00. El jueves 12 de julio se realizará una función adicional en el Centro de Artes Escénicas (Ciudadela Universitaria. Calle U 4 y Avenida U1).